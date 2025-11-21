Arranca Armando Martínez histórica pavimentación en el ejido Vega de Esteros

Tras 90 años de espera, el sector es beneficiando con este tipo de obras

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Tras nueve décadas sin recibir una obra de este tipo, el ejido Vega de Esteros finalmente contará con calles pavimentadas gracias al gobierno municipal que encabeza el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, quien dio el banderazo de inicio a estos trabajos considerados históricos para la comunidad.

La obra comprende la pavimentación con concreto asfáltico de la calle Higuerón, entre Laguna de Champayán Poniente y Adolfo López Mateos; así como, Adolfo López Mateos, entre Higuerón y Los Pinos.

Además, el proyecto incluye la reposición de la red hidrosanitaria, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de alumbrado público solar autónomo y colocación de señalética vial, con una inversión total de 4 millones 237 mil 582.14 pesos, en beneficio directo de más de 263 habitantes.

“Hoy hacemos el arranque de la pavimentación de las calles Higuerón y Adolfo López Mateos en el Ejido Vega de Esteros, un acto de justicia social para esta comunidad, donde por primera vez se pavimenta una calle. Seguimos transformando Altamira con obras que verdaderamente cambian la vida de nuestra gente”, expresó el presidente municipal durante el inicio de los trabajos.

Vecinos del sector se mostraron visiblemente agradecidos por el avance que representa esta obra. Entre ellos, el señor Miguel Felipe Vázquez, quien destacó: “Estamos muy agradecidos por esta obra que hemos esperado por mucho tiempo, porque es de mucha necesidad; agradecemos de todo corazón”.

Al evento acudieron habitantes del propio ejido Vega de Esteros, así como del fraccionamiento vecino Lagunas de Miralta, quienes también reconocieron la importancia de esta intervención que, subrayaron, mejorará la movilidad y la calidad de vida de toda la zona.

Por. Óscar Figueroa