Bloquearán Puente Roto con tractores

Los manifestantes aclararon que no tienen la intención de cerrar la carretera Tampico-Mante, pero sí el paso a desnivel.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Productores agrícolas de Altamira movilizarán más de 60 tractores el próximo lunes para bloquear el Puente Roto.

La protesta tiene como exigencia principal que el gobierno respete el artículo 25 constitucional, el cual obliga a la administración federal a promover la productividad. Además, demandan el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Carlos Hernández, uno de los 980 productores de Altamira afectado, señaló que la inconformidad se debe a la violación de la ley.

“La exigencia es que se respete el 25 constitucional donde el gobierno está obligado a promover la productividad en todos los sentidos y protestar por la violación a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable donde vienen los precios de garantía, las ventas a futuro, el seguro catastrófico”.

El productor explicó que, a pesar de que la cosecha de sorgo lució bien gracias a la lluvia, el precio de venta está muy bajo comparado con los costos de producción.

Hernández aseguró que el problema reside en que algunas empresas dedicadas a la transformación compran el sorgo en los Estados Unidos, donde resulta más barato porque el gobierno de ese país sí incentiva a sus productores.

Por. Óscar Figueroa

La Razón