Christian Nodal publica mensaje para Angela Aguilar tras la reunión de Belinda y Cazzu

Como nunca, Nodal se desvivió en halagos en sus redes sociales para su esposa

MÉXICO.- Sin duda alguna, esta semana para Christian Nodal ha sido una de las más complicadas en su carrera y su vida personal, pues el sonorense se presentó ante las autoridades de nuestro país para enfrentar una batalla legal que sostiene con su ex disquera Universal Music desde hace varios años por presunta falsificación de documentos.

Tras una audiencia de poco más de 17 horas, Nodal no fue vinculado a proceso, pero eso no quiere decir que el cantante haya quedado exonerado del caso. Pero no solo eso, ahora Nodal también da de qué hablar pues, Belinda y Cazzu, dos de sus ex novias se reunieron hace tan solo unas horas y ante esta situación, el sonorense prefirió dedicar un mensaje a su esposa Ángela Aguilar.

Nodal reacciona al encuentro de Belinda y Cazzu

El encuentro entre Belinda y Cazzu, sin duda alguna es uno de los más esperados durante mucho tiempo, pues, más allá del pasado que las une con un hombre, ambas mujeres han marcado un precedente en la música de su país una en el pop latino y la otra en el trap.

Debido a lo anterior es que sus fanáticos llevan mucho tiempo pidiendo una colaboración, la cuál aunque no ha sido confirmada, con este acercamiento podría estar cada vez más cerca de que se convierta en una realidad.

Pese a que el encuentro de Cazzu y Belinda llenó de alegría a miles de fanáticos de las cantantes, quien no reaccionó tan bien a este encuentro fue Nodal, su exnovio, pues sin mencionarlas directamente el cantante de repente comenzó a llenar sus historias de Instagram dedicadas a su esposa Ángela Aguilar, lo que comúnmente nunca hace.

Sin embargo, esta ocasión Nodal se desvivió en halagos a su esposa, por lo que subió un breve video en el que se le ve a la cantante en el escenario, pues el sonorense la acompañó a uno de sus conciertos.

IG @nodal

Además presumió con gran orgullo una de las gorras que se venden afuera del recinto donde se presentó Ángela Aguilar, portándola con orgullo pues la cachucha tiene impreso la ya clásica frase: “amooooor”.

“Un gran show conlleva una gran merch”, escribió Nodal acompañado de emojis de risa y de corazones

Foto: IG @nodal

Cazzu ya no quiere saber nada de Nodal

Antes de su encuentro con Belinda, a su llegada a nuestro país, Cazzu se encontró con la prensa mexicana quienes la cuestionaron sobre la próxima boda religiosa del padre de su hija con Ángela Aguilar, a lo que la trapera argentina solo se limitó a decir que ya no tienen nada en común ellos dos más que su hija, por lo que las decisiones personales del sonorense le tienen sin cuidado.

“Chicos, saben que ese tema no me importa, ese tema no me importa, no sé nada de eso, tenemos vidas muy alejadas, no hay nada que nos conecte”, dijo Cazzu

CON INFORMACIÓN DEL HERALDO DE MÉXICO.