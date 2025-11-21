Kevin Spacey confirma que es homeless tras ser acusado por abuso

El actor asegura que no tiene dónde vivir, durmiendo en hoteles o casas rentadas por noche en los últimos años

ESTADOS UNIDOS.- Kevin Spacey reapareció en público y ante la prensa luego de siete años de haber sido señalado, acusado penalmente, e incluso procesado por conducta sexual inapropiada en contra de un menor de edad, lo que no solamente le quitó los trabajos que tenía en ese momento, también lo aisló por completo de la industria donde ya se había convertido en una leyenda.

Anthony Rapp fue quien lo denunció ante las autoridades correspondientes por agresión sexual, abuso sexual y por causarle intencionalmente angustia emocional, pero solamente fue el principio de un caso al que se sumaron otras 15 víctimas que lo acusaron de comportamientos similares. En total, tres de los cargos en su contra fueron desestimados durante el juicio, mientras que en la prueba final lo declararon inocente de otros nueve.

¿Qué pasó con Kevin Spacey?

Pero las consecuencias fueron mucho más lejos que lo legal, ya que el actor acaba de tener una entrevista con The Telegraph, luego de que fuera anunciado un espectáculo musical donde recorre su vida a través de un espectáculo en vivo. Durante la conversación, aseguró que ahora es una persona Homeless.

Kevin Spacey informó que por el momento está reconstruyendo su carrera, pero parte importante de ello, fue dejar el hogar donde estuvo durante la última década, por lo que ahora vive en donde puede, ya sea en hoteles o en casas de renta por noche en los alrededores de lugares donde tiene que trabajar.

“Vivo en hoteles, vivo en Airbnbs, voy donde hay trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”, dijo, luego de confirmar que estaba en una situación financiera complicada, pero afortunadamente no había llegado hasta la bancarrota.

House of Cards fue su último gran proyecto. Crédito: @kevinspacey

¿Qué hace Kevin Spacey en 2025?

Dijo también que los costos del juicio que enfrentó fueron realmente altos, y lamentablemente tiene pocos ingresos debido a la falta de oportunidades, pero actualmente está intentando trabajar en todo lo que tiene oportunidad, como centros nocturnos con su nuevo espectáculo musical.

“Porque los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos. Uno lo supera. De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida, es decir, que simplemente iba donde había trabajo. Todo está guardado y espero que, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo.

CON INFORMACIÓN DEL HERALDO DE MÉXICO