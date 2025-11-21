Motociclista choca con tubo de barandal

El operador del vehículo de dos ruedas terminó tendido sobre esa vialidad junto a su unidad.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Herido del rostro quedó un motociclista que se impactó contra un tubo del barandal, ubicado en el camellón de la carretera Tampico-Mante.

El encontronazo movilizó a los diferentes cuerpos de emergencia de la zona.

Fue a las 3 de la tarde del viernes cuando se presentó el percance, unos metros antes del puente de la entrada a Tancol en Tampico.

El vehículo involucrado es una Vento Terra 170 en color negro de reciente modelo.

Aparentemente, la unidad transitaba a exceso de velocidad por los carriles de norte a sur de esa arteria.

Lo anterior ocasionó que perdiera el control del volante para luego chocar contra un tubo del barandal, lo que hizo que cayera de la moto, misma que teminó a unos pasos del operador.

El conductor resultó con una herida sangrante en la cara, siendo auxiliado por testigos de lo sucedido.

Elementos de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas arribaron para atender al lesionado.

Momentos después, fue llevado por personal de Ambulancias San Luis al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco» donde quedó internado.

Por. Benigno Solís/La Razón