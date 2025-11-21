Suspenden a mujer policía por usar su uniforme en videos «indecorosos»

Las autoridades de Buenos Aires aseguraron que el comportamiento de la oficial Nicole Gabriela afecta la imagen institucional

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Una oficial de la Policía de Buenos Aires, Argentina fue separada de sus funciones de manera temporal debido a que se descubrió que utilizaba su uniforme de servicio para protagonizar distintos videos de TikTok y otras plataformas de contenido exclusivo que fueron catalogados como “indecorosos”, por lo que, como era de esperarse, este caso originó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde también se ha generado una gran expectativa por conocer el futuro de la uniformada.

Nicole Gabriela V., es el nombre de la oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que fue separada de sus funciones de manera temporal y esto se debió a que se hicieron virales una serie de videos de sus cuentas de Instagram y TikTok en los que aparece realizando actos que fueron catalogados como “indecorosos” mientras utiliza su uniforme de servicio, por lo que la división de asuntos internos tomó cartas en el asunto para tratar de esclarecer lo sucedido.

La oficial Gabriela Nicole V. fue separada de sus funciones de manera temporal. Foto: IG: itsoficialnicole

El comportamiento de la oficial afecta la imagen institucional, sostiene la policía de Buenos Aires

Según la información difundida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la oficial Nicole Gabriela V., quien forma parte de dicha institución desde hace tres años, hizo mal uso de su uniforme de servicio pues en dichos videos difundidos en sus redes sociales apareció realizando actos “insinuantes e indecorosos” utilizando dichas prendas oficiales.

“Se observa a dos femeninas jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta institución, sin ningún tipo de distintito que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una actitud insinuante, haciendo uso indebido de las prendas y equipo oficial”, precisó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado.

Cabe destacar que, la oficial Nicole Gabriela V. se encontraba bajo licencia médica debido a distintos problemas de salud cuando se hicieron virales los videos en cuestión, sin embargo, se sabe que se presentó en el área de asuntos internos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras ser suspendida de su cargo de manera temporal y se sabe que al finalizar las investigaciones se tomará una determinación en torno a su futuro en la referida institución de seguridad ciudadana, la cual, aseguró que este tipo de conductas afectan su imagen y prestigio institucional.

“Dicha conductora irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688”, se puede leer en otra parte del comunicado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La oficial Nicole Gabriela aumentó de manera considerable su número de seguidores en redes sociales. Foto: IG: itsoficialnicole

Hasta el corte de esta redacción, la oficial implicada en este escándalo no ha emitido ninguna declaración sobre su suspensión, sin embargo, la exposición mediática de su caso le favoreció para incrementar de manera considerable su número de seguidores en Instagram y TikTok, además, se dio a conocer que tiene presencia en una popular plataforma de contenido exclusivo, lo cual, originó todo tipo de posturas entre los usuarios de redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.