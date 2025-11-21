UPV confirma accidente y dos alumnas lesionadas en exhibición automotriz

La Universidad Politécnica de Victoria confirmó un accidente ocurrido el 21 de noviembre durante el Grand Prix ISA UPV 2025, actividad realizada como parte del aniversario institucional.

De acuerdo con el comunicado, la demostración de vehículos motorizados fue organizada por el programa de Ingeniería en Sistemas Automotrices, que invitó a un club externo para participar en la exhibición dirigida a la comunidad estudiantil.

Durante el evento, uno de los conductores perdió el control de su vehículo y la unidad volcó. Dos estudiantes que se encontraban a bordo resultaron lesionadas.

La universidad activó de inmediato su protocolo interno. Personal de enfermería brindó atención inicial y coordinó el traslado urgente de las jóvenes a un hospital para su evaluación médica.

La institución lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con las alumnas afectadas y sus familias, asegurando que se les dará todo el acompañamiento necesario.

El comunicado fue firmado por el rector de la UPV, Mtro. Luis Felipe Castillo Cortés, quien refrendó el compromiso de la institución con la seguridad de su comunidad universitaria y anunció el fortalecimiento de medidas preventivas para futuros eventos.

Por Raúl López García