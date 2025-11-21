VIDEO: Influencer entrevista a Checo Pérez sin saber quién era

Fue a través de TikTok que se volvió viral un metraje en donde se muestra al famoso piloto mexicano contestando algunas preguntas hechas por la creadora de contenido

MÉXICO.- La Fórmula 1 ha cobrado especial relevancia en todo el mundo, por lo que no es raro que los pilotos que compiten en cada carrera se vuelvan famosos entre las personas que siguen cada uno de sus pasos, tanto dentro como fuera de la competencia. Sin embargo, a pesar de la popularidad que pueda tener este deporte, no todos siguen con el mismo fervor cada una de las actualizaciones y esto quedó demostrado en un video viral de TikTok.

El protagonista de dicho video fue el mismísimo Sergio “Checo” Pérez, uno de los pilotos más emblemáticos de la Fórmula 1. Pero esta vez no se volvió viral debido a su velocidad, ni un coche de carreras, sino algo mucho más cotidiano: su estilo, pues gracias a ello fue entrevistado por una influencer en las calles de Madrid, pero lo que sorprendió a las redes fue que la joven no sabía que estaba entrevistando a la estrella mexicana.

Fue así como la creadora de esta historia es Maria Gordeeva, creadora de contenido y estilista que reside en España; Gordeeva realizó un video en las calles de Madrid deteniendo a hombres «bien vestidos» para hacerles preguntas relacionadas con moda y estilo. En uno de esos instantes se topó con Pérez, quien caminaba apresurado.

Checo Pérez es entrevistado en las calles de Madrid por una influencer que no sabía quién era

A través de su cuenta en TikTok, la influencer mostró el video al público. La entrevista consistió en hablar sobre sus gustos en ropa y preferencias en el vestir femenino y qué tipo de mujer le llama la atención, así como si cambiaría su forma de vestir para agradar a su pareja; la escena no tardó en volverse viral ya que la creadora de contenido escribió en la descripción del video «TikTok, hagan su magia, ¡ayúdenme a saber quién es él! Iba muy rápido y no me dio su cuenta de Instagram«.

La reacción del público fue inmediata y varios internautas tomaron el suceso con humor, resaltando lo peculiar que resultaba no reconocer a uno de los pilotos más populares del automovilismo actual. Otros, más serenos, se encargaron de darle contexto a la creadora de contenido y explicarle con detalle quién era el hombre que había detenido brevemente para entrevistarlo.

Una vez aclarada la identidad del famoso piloto, la joven asumió su error y cambió la descripción del video poniendo: «Yo, sin darme cuenta de A QUIÉN estoy entrevistando…». De la misma forma, los comentarios no se hicieron esperar y muchos de ellos de personas mexicanas que reivindicaron a su ídolo con palabras tales como:

«el checo ya casado y con hijos JAJAJAJJAJAJA»

«Preciosa estás con el héroe de México JJAJAJA»

«Como que “help me find this guy” … si es el mismísimo King of The Streets… Minister of Defense… nuestro viejo sabroso patrimonio cultural de México»

«Yo aquí solo veo a un hombre que está disfrutando el hecho de que no lo conozcan»

«Jajaja amo a checo por que en sus gusto describo como se viste Carola su esposa»

Entrevistan a Checo Pérez por su forma de vestir

En el clip, Pérez se muestra amable, cercano y con una actitud relajada. A pesar de estar de prisa, responde sin arrogancia a las preguntas de Gordeeva, habla con naturalidad de sus gustos y no se incomoda al ser grabado. Luego de la breve entrevista, se retira con cortesía, sin hacer alarde de su fama; después de saber quién era su entrevistado, la influencer compartió otro video de la conversación completa dedicada especialmente a las y los fans del piloto mexicano.

Maria Gordeeva, por su parte, expresó en otro video su asombro al enterarse: “No sabía quién era. Él no dijo nada sobre ser piloto, simplemente lo detuve porque me gustó su estilo”, afirma con sinceridad. Añadió que le “da gusto” saber que Pérez es casado y tiene hijos, señalando que sus preguntas eran inocentes ya que no buscaba fama ni una relación romántica, sino una conversación genuina sobre moda.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.