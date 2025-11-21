VIDEO: Maite Perroni se defiende de las críticas por cómo luce actualmente

La actriz y cantante compartió un video en redes sociales hablando de su reciente polémica

MÉXICO.- En días recientes el nombre de la actriz y cantante, Maite Perroni, apareció en las principales tendencias en redes sociales tras la publicación de unas fotografías que generaron especulaciones sobre su actual imagen. Ante esta situación la estrella de «RBD» subió un video lamentando la controversia.

Fue el pasado fin de semana cuando salieron a la luz las imágenes que muestran a Maite Perroni en un evento junto a su compañero en «Rebelde», Christopher Uckermann. Varios internautas aseguraron que la también actriz de telenovelas lucía muy distinta, mientras que otros aseguraron que se veía al natural.

La actriz y cantante rompió el silencio. Foto: Cuartoscuro

Maite Perroni reaparece

En medio de la controversia por su supuesto cambio físico, Maite Perroni, reconocida estrella de «RBD», registró actividad en su cuenta en Instagram. La famosa de 42 años de edad subió un video reaccionando a los distintos comentarios que recibió tras su aparición en un evento.

En la red social, Maite Perroni compartió una grabación asegurando que nunca pensó que su peso sería un tema tan «relevante» cuando están sucediendo otras situaciones en México y en el mundo. La famosa lamentó que la gente se enfoque en ese tipo de cosas y no en las realmente importantes.

«Hola, soy Maite Perroni, peso 72 kilos y eso que no me han visto cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes», contó.

Ante sus seguidores en redes sociales, la protagonista de la telenovela «Rebelde» confesó que toma con sentido del humor que un número considerable de personas analicen su cuerpo, asegurando que está enfocada en su presente que es la crianza de su hija.

En este sentido, Maite Perroni, compartió una reflexión en la que dijo que todas las personas se han enfrentando a la «báscula» y cambiar su físico para encajar con los estereotipos que ha impuesto la sociedad. Finalmente explicó que hoy decidió abrazar su cuerpo y agradecer todo lo que le ha dado.

«La verdad me río porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero; yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija. Hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida», concluye el mensaje,

¿Quién es Maite Perroni?

Maite Perroni es una famosa actriz y cantante que consiguió gran parte de su fama como integrante de «RBD». Además de su faceta en la agrupación juvenil, la estrella destacó en «Triunfo del amor», «¿Quién mató a Sara?», «El juego de las llaves», «Papá a toda madre», entre otras.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.