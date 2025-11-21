VIDEO: Mujer y su bebé se salvan de ser arrollados por un camión de gas en Ecuador

Ambos quedaron entre las llantas del vehículo pero afortunadamente lograron sobrevivir. El conductor y copiloto inmediatamente descendiron para auxiliar a la fémina y al menor de edad.

ECUADOR.- Una mujer vivió un milagro junto a su bebé tras salvarse de ser arrollada por un camión en una avenida. Afortunadamente, ambos lograron salir ilesos. El incidente ocurrió en la ciudad de Milagro, en Ecuador.

Los hechos quedaron registrados por una cámara de videovigilancia localizada en una de las casas de la avenida. Ahí se observa cómo la mujer que cargaba a su pequeño hijo aparentemente va a cruzar la calle a mitad de la misma, sin esperar a tomar el cruce peatonal, cuando tropieza y cae a la calzada a la altura de los automóviles.

La mujer queda entre las llantas de un camión distribuidor de gas, pero alcanza a rodar para esquivar una llanta, mientras que el conductor alcanza a frenar la unidad. La fémina protege con su cuerpo al bebé, y el conductor y el copiloto descienden del vehículo para auxiliar a madre e hijo.

Mujer con su bebé en brazos se salva de ser arrollados por un camión, se tropezaron en una avenida: video

Inmediatamente, arriban más personas a tratar de ayudar a los involucrados. Le quitan el bebé a la mujer para verificar que se encuentre bien, y otro hombre ayuda a la mujer a levantarse, pero al ver que se encuentra lastimada, decide cargarla y llevarla a un lugar donde se encuentre a salvo. Ahí termina la grabación de 40 segundos compartida por la cuenta de X (@Alerta_Ecuador7).

Los internautas señalaron que hay una obra al lado de la avenida, lo que pudo haber propiciado el accidente, mientras que otros señalaron que la mujer debió esperar a tomar el cruce peatonal, más aún considerando que llevaba a su bebé en brazos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.