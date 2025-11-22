Aparatoso choque deja cuatro lesionados en la entrada del fraccionamiento 17 de Enero

El percance involucró dos vehículos, entre ellos una camioneta Toyota cuyo conductor sufrió probable fractura de tibia y peroné.

MADERO, TAMAULIPAS.- Un fuerte choque en la entrada del fraccionamiento 17 de Enero de Ciudad Madero dejó cuatro lesionados y daños materiales estimados en más de 200 mil pesos.

El percance generó la rápida intervención de cuerpos de emergencia de la zona sur de Tamaulipas.

“La situación era delicada y el conductor estaba atrapado”,compartio un rescatista que participó directamente en las maniobras de auxilio realizadas en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de Cruz Roja Madero, una ambulancia particular de Medisar y Voluntarios de la zona sur, quienes colaboraron para extraer al conductor atrapado dentro del vehículo.

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón