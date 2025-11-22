Colegio de Abogados de Tamaulipas propondrá reformas legales para proteger derechos de niñas y niños

La reunión concluyó con el compromiso de elaborar y presentar propuestas legislativas que favorezcan la protección de los menores y refuercen la actuación judicial con enfoque humano y jurídico sólido.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Colegio de Abogados de Tamaulipas AC impulsará iniciativas de Ley ante el Congreso del Estado enfocadas en priorizar los derechos de las niñas y niños en materia legal, así como en armonizar normativas de protección a menores y atender casos de alineación parental.

Durante una reunión con especialistas en derecho, el presidente del organismo, José Isabel Luna Chávez, informó que a través de la comisión legislativa del Colegio presentarán propuestas concretas para contribuir en la elaboración de reformas y nuevas leyes.

“Si una mamá o papá custodio se atrinchera: se enferma el niño, no lo lleva a las audiencias”

Luna Chávez dijo que el objetivo es pasar de la exigencia a la acción, aportando propuestas técnicas que fortalezcan el marco legal en favor de la niñez.

Indicó que se busca construir una institución fuerte, unida y con principios firmes, y exhortó al gremio a ejercer la profesión con ética y responsabilidad.

“Tampoco caigamos en el exceso de redes sociales, seamos profesionales, seamos dignos de esta profesión. No hay lugar en este Colegio para aquel abogado que litiga por redes sociales amedrentando a los jueces… ¿Están de acuerdo? Levanten la mano… Si vamos a perder, perdemos con honor. Si vamos a ganar, ganamos con honor y por la derecha”

Recalcó que el litigio debe desarrollarse en los tribunales y mediante los canales correspondientes, no mediante publicaciones digitales.

El presidente del Colegio hizo un llamado a las y los abogados a mantener la integridad profesional y colaborar con las instituciones para mejorar el sistema de justicia.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón