Conductor escapa tras impactar a pareja que viajaba en motocicleta

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una joven sufrió una grave herida en su pie derecho luego de que el vehículo donde viajaba impactó la motocicleta. El conductor responsable se dio a la fuga del lugar del accidente.

​El percance ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada sobre la Avenida de la Industria, en su cruce con la calle Revolución Humanista, sector conocido como la «Y» griega del municipio de Altamira.

​Según el reporte de las autoridades de tránsito, la pareja viajaba en una motocicleta cuando un vehículo, al parecer marca Volkswagen, los impactó, el conductor huyó del lugar y abandonó a las víctimas sobre el pavimento.

​La joven presentaba una fractura expuesta en el pie derecho y brigadistas de la base de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, a cargo de Pablo Fernández acudieron al sitio y la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Peritos de seguridad vial realizaron el acordonamiento donde terminó la moto, elaboraron el parte informativo y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Elementos de la Policía Investigadora y del área de periciales tomaron conocimiento de los hechos y lo turnaron al Ministerio Público, además solicitarán al C5 los videos de las cámaras de vigilancia que hay en el lugar.

Por Óscar Figueroa

La Razón