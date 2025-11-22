Conductor escapa tras impactar a pareja que viajaba en motocicleta

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una joven sufrió una grave herida en su pie derecho luego de que el vehículo donde viajaba impactó la motocicleta. El conductor responsable se dio a la fuga del lugar del accidente.
El percance ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada sobre la Avenida de la Industria, en su cruce con la calle Revolución Humanista, sector conocido como la «Y» griega del municipio de Altamira.
Según el reporte de las autoridades de tránsito, la pareja viajaba en una motocicleta cuando un vehículo, al parecer marca Volkswagen, los impactó, el conductor huyó del lugar y abandonó a las víctimas sobre el pavimento.
La joven presentaba una fractura expuesta en el pie derecho y brigadistas de la base de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, a cargo de Pablo Fernández acudieron al sitio y la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica.
Peritos de seguridad vial realizaron el acordonamiento donde terminó la moto, elaboraron el parte informativo y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Elementos de la Policía Investigadora y del área de periciales tomaron conocimiento de los hechos y lo turnaron al Ministerio Público, además solicitarán al C5 los videos de las cámaras de vigilancia que hay en el lugar.
Por Óscar Figueroa
La Razón