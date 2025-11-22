Correrán por la fauna

Este domingo 23 de noviembre, la cita es en el Zoológico Tamatán. Conoce las rutas de 5 y 10 kilómetros

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este domingo, “Corre por la Fauna” comienza a las 6 de la mañana en el emblemático Zoológico Tamatán de Ciudad Victoria, informó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT). Destacó que, en el marco del 80 aniversario del zoológico, este domingo 23 de noviembre tendrán una carrera especial de 5 y 10 kilómetros en uno de los íconos de Ciudad Victoria.

“Además del conocimiento y la responsabilidad con la biodiversidad de Tamaulipas, también impulsamos la recreación, la convivencia familiar, la vida saludable y el deporte, acciones y estrategias fortalecidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal”, señaló.

Comentó que han tenido buena respuesta de las familias interesadas en participar en este encuentro familiar. “Si ya no alcanzaron folio para participar, los invitamos a apoyar a las familias participantes en la fiesta deportiva del año”, indicó el funcionario estatal.

También adelantó que ya preparan otras sorpresas en los diversos espacios que están bajo resguardo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON