Destroza tráiler en volcadura

Autoridades estiman que el accidente se registró luego que la unidad era conducida a exceso de velocidad; el conductor resulta ileso.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El conductor de un tráiler resultó ileso luego de que su unidad volcara en la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde a la altura del kilómetro 54, cerca del cruce conocido como “La Y”.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero acudieron al lugar para brindar asistencia y realizar el abanderamiento, mientras se restablecía la circulación.

Se confirmó que el camión es un Freightliner ThermoKing, propiedad de la empresa “Betos Trucking”.

Se presume que el exceso de velocidad provocó que el operador perdiera el control, se saliera del camino y quedara recostado, tanto la cabina como el contenedor, que viajaba vacío.

Minutos después, elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON