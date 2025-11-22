Exceso de lluvias tira cosecha de hortalizas y soya en Altamira

Las precipitaciones provocaron un bajo rendimiento en la cosecha de hortalizas y soya, después la humedad favoreció la aparición de plagas.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El exceso de lluvia de hace un mes afectó significativamente los cultivos en el municipio de Altamira.

José Enríquez Reyes, presidente del Comité Campesino de Altamira, explicó que las condiciones climáticas perjudicaron el crecimiento de las plantas.

“El exceso de lluvia afectó la cosecha de las hortalizas, mucha agua no dejó crecer los cultivos y después cayeron las plagas por la humedad”, declaró.

El dirigente indicó que, aunque la trilla de la soya ya avanza y la cosecha de chile y tomate comenzará pronto, los resultados son preocupantes.

El rendimiento de la soya alcanzó apenas un promedio de dos toneladas por hectárea cuando en otros ciclos era el doble.

El exceso de agua dañó también este cultivo. En cuanto a las hortalizas, se sembraron unas 350 hectáreas, que incluyen chile y tomate, pero la producción bajó considerablemente.

“El rendimiento de las hortalizas ha sido muy bajo, el de la soya ha sido un promedio de dos toneladas por hectárea, esperemos que el precio no baje”, concluyó José Enríquez Reyes.

Por. Óscar Figueroa

La Razón