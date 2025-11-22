Joven motociclista muere tras brutal choque; automovilista huyó

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una joven motociclista perdió la vida la tarde del sábado luego de ser embestida por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar, en un hecho ocurrido en la colonia 1 de Mayo de Ciudad Madero.

El accidente se registró alrededor de las 16:00 horas sobre la calle 1 de Mayo, entre Necaxa y Orizaba, cuando la mujer circulaba en su motocicleta y fue impactada por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga sin intentar auxiliarla.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y encontraron a la joven en paro cardiorrespiratorio, por lo que aplicaron soporte vital avanzado, incluyendo manejo de vía aérea y 15 minutos de maniobras de RCP. Durante los esfuerzos se le administró una descarga con equipo especializado para intentar reanimarla.

Pese a los intentos del personal médico, la mujer no logró sobrevivir a las lesiones provocadas por el impacto.

Elementos de Tránsito y autoridades de seguridad implementaron un operativo para localizar al responsable; sin embargo, permanece en condición de no identificado.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a aportar información que ayude a identificar al conductor prófugo.

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón