Localizan con vida a capitán de bote desaparecido en naufragio familiar

MADERO, TAMAULIPAS.- Las autoridades de la zona sur de Tamaulipas confirmaron la localización con vida del capitán de una embarcación que había sido reportado como desaparecido.

Lo anterior, tras un naufragio ocurrido este miércoles por la tarde en las inmediaciones de la Boya de Recalado en la desembocadura del río Panuco.

Rafael Chirinos Aguilar, subdirector del Centro Regional de Protección Civil en la zona sur, informó: “ya había sido localizado y afortunadamente con vida”, según el reporte preliminar emitido por la Secretaría de Marina.

El funcionario detalló que el capitán logró nadar hasta el muelle de pilotos, donde pidió auxilio.

Mientras el resto de los ocupantes alcanzaban la orilla y avisaban al 911 desde el fraccionamiento Velamar. Según explicó,

La información y las investigaciones están bajo la fiscalía por lo que aún se verifica oficialmente su identidad.

De acuerdo con la primera relatoría, la embarcación regresaba de una jornada de pesca familiar cuando sufrió un percance que terminó en el hundimiento. Chirinos Aguilar comentó: “se decidió que el piloto se pudiera aventar al mar para poder ir a pedir ayuda , momento en que se perdió contacto con él»

Los tripulantes usaban chalecos salvavidas, lo que evitó una tragedia mayor; sin embargo, un hombre de 76 años murió por causas médicas preexistentes, pese a encontrarse aún con el chaleco colocado al momento del rescate.

El subdirector, dijo que no se cuenta con datos precisos de las características de la embarcacion, debido a que se hundió.

Será la Fiscalía , agregó quien determine su estatus y permisos correspondientes.

Añadió que las personas a bordo eran familiares, algunos originarios de San Luis Potosí, reunidos para realizar una actividad de pesca.

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón