Localizan sin vida a otra mujer reportada como desaparecida en Reynosa

Encuentran cuerpo de Sahamara Denice Ramos, privada de su libertad el pasado 18 de noviembre; alertan por marcado incremento de casos de mujeres desaparecidas.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.– El cuerpo de una mujer en estado de descomposición fue localizado por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en un predio despoblado de la zona oriente de Reynosa. La víctima fue identificada como Sahamara Denice Ramos Balderas, de 45 años, reportada como desaparecida desde el pasado 18 de noviembre.

La líder del colectivo, Edith González, informó que el hallazgo ocurrió la tarde del viernes, durante una jornada de búsqueda de personas desaparecidas realizada sobre la lateral norte del canal Anzaldúas y la avenida Prado del Sol, frente a la colonia Nuevo Amanecer.

El cuerpo se encontraba maniatado de manos y pies, y sobre una de sus piernas llevaba un tenis marca Puma, color blanco con franja negra. Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa negra y tenía el cabello largo, color negro. En el costado izquierdo del abdomen destacaba un tatuaje de rosas rojas, uno de los elementos que permitió su rápida identificación.

Las características físicas y la vestimenta coincidían plenamente con las descritas en las alertas de búsqueda emitidas por el colectivo y por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en las que se solicitaba apoyo para localizar a Sahamara, quien habría sido privada de la libertad por hombres armados cuando llegaba a su domicilio en la colonia La Presa.

En dicha alerta se detallaba que la mujer vestía pantalón de mezclilla azul, blusa negra, tenis blancos con franja negra marca Puma, además de un collar y arracadas doradas, un cinturón negro y varios tatuajes, entre ellos el de rosas rojas en el costado izquierdo del abdomen. También se mencionaba una cicatriz producto de una cirugía por un absceso en un seno.

Todo coincidió con el cuerpo localizado, el cual fue levantado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado y trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia correspondiente. Horas más tarde, los padres de Sahamara realizaron el reconocimiento oficial.

ALERTA POR INCREMENTO DE CASOS DE MUJERES DESAPARECIDAS

El colectivo informó que, con este caso, suman dos mujeres localizadas sin vida en menos de una semana, ambas víctimas de la violencia que persiste en Reynosa. Una de ellas estaba desaparecida desde diciembre del 2019.

De acuerdo con cifras del propio colectivo, del 1 de octubre a la fecha, Reynosa registra un notable incremento de mujeres desaparecidas: en total son 12 casos, de los cuales seis han sido localizadas con vida, una sin vida y cinco más continúan sin ser ubicadas.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.