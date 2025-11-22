Mil millones de pesos en el sur de Tamaulipas por El Buen Fin

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Buen Fin 2025 dejó una derrama económica estimada en mil millones de pesos en la zona sur de Tamaulipas, resultado de un incremento de 7.5% en ventas respecto a 2024, informó Eduardo Manzur Manzur, presidente de CANACO SERVYTUR Tampico.

Indicó que se alcanzó la meta de 7 mil comercios participantes, de los cuales 4 mil 130 realizaron su registro oficial en la plataforma nacional, posicionando a la región como una de las más activas del país

69% de los establecimientos correspondió al sector comercio, mientras que el resto a servicios y turismo.

40% de los compradores provenían de la región Huasteca y expresó que el operativo de seguridad permitió concluir la jornada sin incidentes, además de que no se registraron quejas ante PROFECO por parte de negocios afiliados.

Manzur reconoció el respaldo del Ayuntamiento de Tampico, cuya colaboración en coordinación vial, reforzamiento de servicios públicos y la implementación de una hora de estacionamiento gratuito, utilizada por más de 6,700 personas en estacionamiento subterráneo y parquímetros, favoreció el flujo de clientes.

A nivel nacional, el programa registró 215,988 registros empresariales, aunque solo 41% completó adecuadamente el proceso. El uso de medios electrónicos predominó, con 79% de compras realizadas con tarjetas, mientras que 62% de las operaciones se realizó en tiendas físicas.

Los productos más adquiridos fueron línea blanca, electrónicos, ropa, calzado y muebles, concentrando el 70% de las ventas.

“Estos resultados reflejan el dinamismo comercial y la confianza del consumidor, impulsados por la coordinación entre sector empresarial, autoridades y sociedad”

78% de los negocios reportó aumentos cercanos al 10%, y 40% de los tickets superó los 5 mil pesos, con un impacto turístico relevante al representar 41% de las ventas realizadas por visitantes foráneos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón