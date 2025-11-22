Perezoso se vuelve viral y desata memes, tras ser captado dándolo todo para defenderse, «Nunca en su vida se movió tan rápido»

¡No fue como en Zootopia! Un perezoso atrapado demostró que puede moverse de formas muy rápidas y ágiles si siente que su vida corre peligro, pues aunque los humanos trataban de ayudarlo, él se sentía agredido

MÉXICO.- Un perezoso se está ganando todo el amor y risas en redes sociales luego de viralizarse la reacción que tuvo al ser rescatado por un grupo de expertos, pues contrario a lo que muchos piensan sobre esta especie, puede ser muy veloz y ágil si se lo propone; es decir, que no solamente tiene movimientos lentos como los que vemos en los personajes de la película animada, Zootopia.

El creador de contenido IguanaTV compartió el rescate que protagonizó en una casa de Colombia, luego de que un ejemplar de perezoso se coló al interior; lamentablemente el animal quedó atrapado y colgando de una de las losas de la vivienda. Por si fuera poco, estaba estresado no solo por el miedo de no poder regresar a su hábitat, sino también al mantenerse alerta por los ladridos de los perros de la casa.

“Me llamaron para este caso de un oso perezoso, el animal apareció en la casa, al parecer desorientado, también los perros que percibieron su presencia lo tenían un poco asustado, colgando ya casi para caer. Pero él con sus afiladas garras se sostenía de una manera increíble”, contó el rescatista e influencer.

De acuerdo con lo que contó IguanaTV, lo primero que intentó hacer fue ganarse la confianza del ejemplar para que éste no lo atacara y en su lugar, facilitara el rescate. La intención era tomarlo por la espalda, para después pasarlo a una jaula transportadora y después llevarlo a un lugar seguro; sin embargo, le preocupaba la seguridad del oso y de él mismo.

Este fue el primer acercamiento entre ambos. (Foto: TikTok @iguanatvcolombia)

“Sus garras son bastante afiladas, pero a lo que yo más respeto le tengo es a una mordedura de este animal. Me podría desgarrar un dedo, ya que posee unos dientes afilados que parecen navajas”, relató el joven quien detalló que las reacciones del animal son normales ya que estaba asustado.

En sus intentos por ayudar al perezoso, logró contenerlo desde la espalda, pero ante su brutal fuerza, no logró quitarlo de la zona de la que colgaba; ante ello continuó con una cuerda para mejorar la captura, lo que no fue del agrado del animal.

Pese a ello, lograron el rescate, aunque por el nivel de alteración que tenía, fue imposible meterlo en la jaula y la única forma de sacarlo de la vivienda fue cargando una escalera de la que se colgó y ya no se soltó.

Finalmente, el influencer lo liberó en el bosque, cercano a la vivienda y que de hecho es su hogar. Las últimas escenas del video viral muestran cómo el perezoso por voluntad propia se soltó de la escalera y comenzó a escalar un enorme árbol.

Como ya te contábamos, la reacción del animal se volvió viral en TikTok, pues demostró que su especie no solo se la pasa quieta, como muchos creen. Tras ello, en la sección de comentarios se leen mensajes como:

El osito: suéltame y te suelto, suéltame y te suelto.

Póngale el audio de Wendy Guevar el de suéltame.

Osos no me lo van a creer qué me pasó hoy.

El perezoso: weeeeeeyy mi pelo

Muy perezoso y todo, pero cómo se defiende.

Creo que nunca en su vida se había movido tan rápido, pobrecito jajaja

Tierno y hermoso en qué aspecto?

