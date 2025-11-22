Pide Colegio de Abogados el retiro del “castigo” presupuestal a la FGJ

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para abatir el rezago de expedientes en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y evitar la sobrecarga de trabajo del personal, el presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas AC, José Isabel Luna Chávez, solicitó que se incremente el presupuesto destinado a dicha instancia y se elimine el “castigo” financiero que desde administraciones anteriores ha limitado su funcionamiento.

“Hay sobrecarga de trabajo porque no bajan los delitos de violencia familiar, de retención de menores, están al por mayor esos delitos; el personal ya está rebasado… Fiscalía como no es una oficina recaudadora y representa siempre un gasto, a través de los años todos los gobiernos la han tenido castigada. Espero que en esta nueva Fiscalía de recursos haya inyección de recursos para que haya más personal, más peritos y más Ministerio Público y pueda desahogarse… Un MP llega a tener hasta 600 carpetas”

Señaló que la situación se ha agudizado debido a la elevada incidencia de delitos como violencia familiar y conflictos por la custodia o retención de menores, lo que genera una carga operativa insostenible para agentes del Ministerio Público y peritos.

Urgió a que el próximo titular de la Fiscalía cuente con la preparación técnica adecuada y experiencia profesional, independientemente del género, al manifestar que el cargo exige un alto nivel de responsabilidad.

“Hay personas que nada más se inscribieron para la fama o darse de que ‘estoy contendiendo’, pero no tienen el perfil o esa reputación que deben de tener… es importante que llegue el mejor perfil, que tenga la capacidad”

Respecto a la participación de 14 mujeres en el proceso de designación, reiteró que lo fundamental es que quien encabece el organismo cumpla con los requisitos profesionales idóneos para garantizar resultados.

El dirigente del Colegio de Abogados dijo además que uno de los principales retos para el gremio continúa siendo la impartición de justicia en temas relacionados con custodia de menores.

Las declaraciones fueron realizadas tras la Asamblea General Ordinaria, a la que asistieron más de 100 abogados, donde se definieron propuestas de iniciativas que serán presentadas posteriormente al Congreso de Tamaulipas.

El llamado, dijo, es claro: más recursos para fortalecer la Fiscalía y personal suficiente para agilizar la atención de los casos, particularmente los que afectan directamente a las familias.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón