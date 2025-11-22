Piden a SSP reforzar la vigilancia en mercados y colonias de Tampico

El funcionario dijo que la petición fue realizada mediante oficio dirigido a Ciudad Victoria, con el objetivo de que elementos de la Guardia Estatal fortalezcan la presencia de la Guardia Estatal

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para evitar un repunte delictivo en la periferia de los mercados municipales de Tampico durante el periodo previo a las vacaciones de diciembre, el gobierno municipal solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas intensificar los rondines en esa zona; así lo informó Carlos Alberto García Porres, secretario del Ayuntamiento porteño.

El funcionario dijo que la petición fue realizada mediante oficio dirigido a Ciudad Victoria, con el objetivo de que elementos de la Guardia Estatal fortalezcan la presencia de la Guardia Estatal tanto en el primer cuadro de la ciudad como en sectores donde se han reportado hechos delictivos.

“Donde han pedido últimamente el reforzamiento de la vigilancia es la zona de los mercados”

García Porres expresó que anteriormente se enviaron solicitudes similares para incrementar los patrullajes en colonias como Morelos y Cascajal, debido a requerimientos ciudadanos ante incidentes registrados.

“Aquí en el centro se había mandado creo que a la colonia Morelos, Cascajal… se enviaron oficios a Victoria para que hicieran más rondines”

García Porres indicó que rumbo a la temporada decembrina se mantienen las acciones coordinadas en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar la tranquilidad de comerciantes, visitantes y residentes de Tampico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón