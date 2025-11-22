Privan de su libertad a victorense en la San Fernando – Victoria; ya se encuentra con su familia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. – El hombre quien fue privado ilegalmente de su libertad, ya se encuentra con su familia, según fuentes cercanas al caso, aunque la información no ha sido confirmada de manera oficial.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en la carretera San Fernando a Victoria en el Kilométrico 141 a la altura del ejido La Union del municipio de Cruillas cuando la víctima viajaba por la carretera federal tras salir de Reynosa.

Al parar la marcha vio que la zona está siendo acondicionada y fue cuando un individuo armado lo interceptó y lo obligó a dirigirse hacia el municipio de Burgos.

Su esposa, quien colabora con medios de comunicación, siguió los hechos en otro vehículo y realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades de manera inmediata vía telefónica.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con información detallada sobre los sucesos.

Por Alfredo Peña