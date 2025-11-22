Retiran 250 cámaras de en 4 meses

Detalla la autoridad que se trata de cámaras que están en espacios pùblicos y no están dentro de la red oficial.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal han retirado aproximadamente 250 cámaras de videovigilancia en diversos puntos de Tamaulipas en los últimos meses, tras detectar que operaban de forma irregular y ante la sospecha de que podían estar vinculadas a actividades delictivas.

Los dispositivos fueron inhabilitados y entregados a las autoridades correspondientes para su resguardo e investigación.

La acción se ha llevado a cabo desde julio de 2025 a la fecha.

De acuerdo con las autoridades, se consideran cámaras irregulares aquellas que están instaladas en espacios públicos pero que no forman parte de la red oficial del centro de control, comando, comunicación y cómputo (C5).

Explico que Las cámaras que hay en domicilios particulares, pueden seguir funcionando sin ningún problema, siempre y cuando estén dentro de la legalidad.

Mientras tanto, en lo que refiere a las cámaras que hay en los postes o vía pública, se investigues si pertenece a algún particular y en dado caso de qué no responda nadie proceder a retirarlas.

En un contexto de reorganización de las dependencias encargadas de la seguridad, el gobierno estatal informó que se busca fortalecer la red pública de videovigilancia para mejorar los tiempos de respuesta de la Guardia Estatal.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, declaró que se trabaja con delegados y coordinadores para identificar los puntos críticos que requieren la instalación de cámaras de vigilancia.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON