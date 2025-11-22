Solicitan licencia de construcción tras desplome en el ex Casino Moctezuma

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Luego del desplome del techo registrado el pasado 1 de octubre en el interior del ex Casino Moctezuma, edificio inaugurado en 1957 y abandonado desde hace aproximadamente 15 años, el propietario inició el trámite de licencia de construcción ante la Secretaría de Obras Públicas de Tampico. El inmueble, ubicado en la calle Aduana 314 esquina con Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad, provocó la movilización de bomberos para acordonar la zona y evitar riesgos a la población.

José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil Tampico, informó que, tras la aplicación de una sanción administrativa, se solicitó al propietario cumplir con la normativa vigente y presentar la licencia correspondiente. “El estatus del edificio: ellos pagaron la sanción correspondiente. Llevaron a cabo las acciones de detecciones con nosotros, se le solicitó el trámite de una licencia de construcción”, explicó.

El funcionario señaló que los trabajos se realizan bajo supervisión del Director Responsable de Obra, quien valida que la rehabilitación vaya conforme a los lineamientos técnicos establecidos. “Tramitaron su licencia de construcción e iniciaron la obra… ver las condiciones y el avance, si ya está terminado, en proceso o las condiciones”, precisó.

Marín Flores indicó que actualmente Protección Civil mantiene abiertos procedimientos administrativos en cinco edificios en proceso de rehabilitación y que, en otros 15 inmuebles, se realizan evaluaciones con apoyo de colegios profesionales y universidades. Reconoció que no todos los propietarios muestran disposición para intervenir los predios, ya sea por desinterés, ausencia de la ciudad o incluso fallecimiento, lo que complica los procesos administrativos y de restauración.

Por Cynthia Gallardo

La Razón