Terminan estudio del dique Moralillo

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, señaló que el proyecto ejecutivo podría iniciar este mismo año.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El estudio para la construcción del dique Moralillo concluyó, cuyo proyecto busca incrementar la capacidad de almacenamiento de agua para la zona sur de Tamaulipas.

“Ya concluimos el estudio de la construcción del dique Moralillo, vamos a tratar de iniciar este mismo año el proyecto ejecutivo de tal suerte que podamos llevar nuestra capacidad de almacenamiento y por lo tanto la disponibilidad de agua para Tampico, Madero y Altamira por alrededor de 200 millones de metros cúbicos adicionales, eso lo determinará con mayor precisión el proyecto ejecutivo”.

El funcionario acudió al Segundo Foro del Agua realizado en Altamira e indicó que, de manera inmediata, se trabaja en medidas provisionales para reducir la pérdida de agua.

“Ya se está trabajando en poner una costalera para bajar los gastos que perdemos en el tránsito del agua hacia el mar”.

La obra tiene como meta asegurar la disponibilidad del recurso hídrico para los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Se ha manejado una inversión estimada de mil 500 millones de pesos para la construcción completa del dique y son requeridos 130 millones de pesos para realizar la fase del proyecto ejecutivo, que es la que definirá con precisión el diseño y el costo final de la obra.

Por Óscar Figueroa

La Razón