Tortilla en riesgo de aumento por falta de acuerdos

Industriales advierten que el precio podría subir este año o a inicios de 2026, al no existir condiciones para sumarse al Acuerdo Nacional.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El precio de la tortilla podría incrementarse en Tamaulipas ante la falta de condiciones para que los industriales se sumen al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, programa federal que busca estabilizar y reducir el costo de este alimento básico.

José Enrique Yáñez Reyes, representante estatal del sector, afirmó que el convenio no ofrece incentivos reales y, por el contrario, coloca a los productores en desventaja. Consideró que la propuesta estatal de vender tortilla hecha con sorgo a 18 pesos por kilo generaría competencia desleal, pues la tortilla de maíz actualmente cuesta 28 pesos.

Explicó que el acuerdo federal pretende frenar aumentos y lograr una reducción de hasta 10% al cierre del sexenio, pero esa meta es inviable en Tamaulipas debido al constante incremento de los insumos.

“Harina, gas, lubricantes, impuestos y nómina suben cada día. No podemos garantizar que la tortilla mantenga el mismo precio. Lo más probable es que haya un ajuste este año o a inicios de 2026”, advirtió.

Señaló que los apoyos mediante FIRA no son directos ni representan un beneficio inmediato, ya que dependen de la banca y no atienden las necesidades del sector. Además, el descuento en la tonelada de maíz no es seguro, pues depende de la disponibilidad del grano.

Yáñez insistió en que vender tortilla de sorgo más barata, mientras se pide a los industriales no subir el precio del maíz, resulta contradictorio. “Si quieren que el acuerdo funcione en Tamaulipas, deben replantearlo. O nos respaldan o nos están afectando”, afirmó.

Recordó que en entidades como Guerrero sí se han destinado recursos directos —25 millones de pesos— para apoyar al sector, mientras que en Tamaulipas no existe una propuesta clara.

El próximo 4 de diciembre sostendrán una reunión con la Secretaría de Desarrollo Rural para buscar soluciones, aunque el acuerdo nacional no ha sido aceptado en la entidad.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón