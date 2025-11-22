Transportistas denuncian una crisis “insoportable” de inseguridad en las carreteras del país

La presión financiera, agregó que sumada al temor permanente, deterioran las condiciones laborales y la estabilidad emocional de los trabajadores del volante.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La creciente inseguridad en las carreteras del país alcanzó un punto crítico para el sector transportista.

Arturo Puente, consejero Nacional de la Confederación Nacional de Autotransportes Mexicanos, informó que se reportan al menos cinco robos diarios en rutas del centro y sur de México.

“ La situación es insoportable y el problema se ha extendido a regiones antes consideradas seguras».

Puente informó que robos, agresiones físicas, , e incluso asesinatos se han vuelto parte del panorama cotidiano para los operadores de las unidades de carga.

“Todos los días hay un robo, como mínimo.. Y además vienen acompañados de golpizas y todo lo que conlleva la inseguridad . Es una situación insoportable”, dijo.

Aunque en años anteriores la mayor parte de los ataques se concentraban en el centro del país, transportistas indican que la violencia se ha desplazado hacia estados del sureste como Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche.

En contraste, dijo, que entidades del noreste—Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua—registran menor incidencia, aunque no están libres de episodios delictivos.

El transportista explicó que, pese a los riesgos, el sector se enfrenta a presiones operativas que dificultan limitar los horarios de circulación.

Muchas cargas, comentó provienen del exterior y llegan con retrasos acumulados, mientras los clientes exigen entregas inmediatas.

“El operador gana por trabajar, no por estar parado. No tenemos opción de decir ‘me voy mañana’; hay que avanzar aunque sea de noche”, compartió.

La presión financiera, agregó que sumada al temor permanente, deterioran las condiciones laborales y la estabilidad emocional de los trabajadores del volante.

“Estamos hasta el límite. Al gobierno se le está haciendo costumbre la complacencia. Si no actúan ahora, después será imposible contener esto”, advirtió.

A nivel nacional, añadió, algunas organizaciones transportistas impulsan manifestaciones durante la próxima semana para exigir mayor seguridad.

Puente, explicó que aunque no existe consenso entre algunas organizaciones de transportistas e el país, hay una convicción generalizada:

“Hay razones de sobra para manifestarse”.

El gremio insiste en que aún hay tiempo para frenar la escalada de violencia, pero requiere acciones inmediatas y contundentes de las autoridades federales.

“Con discursos y llamados al civismo no se va a resolver. Lo que se necesita es aplicar la ley”.

Puente sostiene que las autoridades federales deben empezar por limpiar su casa.

, en referencia a servidores públicos que, asegura, han incumplido la ley o han actuado con complicidad.

“Las leyes ya existen; lo que falta es aplicarlas. Si los órganos internos de control no están dando resultados, ¿qué está pasando?”, dijo.

Por. José Luis Rodríguez Castro