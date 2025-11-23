Adeudo de agua a EE. UU. será repuesto en el próximo ciclo; así lo estipula el acuerdo de 1944

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno de Tamaulipas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acordaron mantener intacto el contenido del Tratado Internacional de Aguas de 1944, dejando claro que no se moverá ni una sola línea del documento que regula el suministro de México a Estados Unidos, pese a la presión del país vecino por recibir de inmediato los volúmenes pendientes.

En entrevista, Raúl Quiroga Alvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, dijo que durante una reunión reciente entre el gobernador de Tamaulipas y el director general de Conagua, el tema fue central: Estados Unidos exige el pago del agua, aunque actualmente no hay suficiente volumen disponible en las presas y ríos tributarios para cubrir el faltante.

Y por dicha situación, el funcionario estatal dijo que se pedirá al gobierno del país vecino a respetar el tratado y apegarse a sus cláusulas, pues cuando un ciclo no se cumple, el volumen pendiente debe reponerse en el ciclo siguiente, y exclusivamente con agua proveniente de los mismos tributarios establecidos en el acuerdo de 1944.

“No hay ahorita volúmenes de agua disponibles; el tratado señala claramente qué procede cuando un ciclo queda pendiente, y es lo que estamos pidiendo: que se respete la letra del acuerdo”, expuso.

La postura conjunta entre Tamaulipas y Conagua busca evitar interpretaciones o modificaciones que pudieran abrir la puerta a presiones externas o a cambios unilaterales en el manejo de los recursos hídricos internacionales.

El Estado insistió en que la situación actual responde a una falta real de agua en algunos distritos de riego y cuencas, lo que vuelve inviable cualquier entrega inmediata.

Por ello, reiteraron que la reposición se realizará en los tiempos y bajo las condiciones que marca el propio Tratado, el cual sigue siendo la base jurídica y operativa de la relación hídrica entre ambos países.

Según datos oficiales, el último pago formalizado a Estados Unidos por parte de México bajo el tratado corresponde al ciclo anterior, el cual concluyó el 24 de octubre de 2020, cuando México cumplió con el volumen pactado para ese periodo.

Este pacto cobra especial importancia dado que, según datos recientes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), México aún debe al menos el 54% de la cuota de agua acordada bajo el tratado.

El monto pendiente asciende a 1,171 millones de metros cúbicos, según el reporte de la CILA al 28 de septiembre de 2025, de un total comprometido de 2,158 millones.

El origen del adeudo se explica, según las autoridades mexicanas, por la falta de volumen disponible en las presas internacionales clave, como La Amistad y Falcón, cuyas reservas están por debajo del 35% (entre las dos) de su capacidad.

Por. Antonio H. Mandujano