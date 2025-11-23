Amagan protestas; tomarán carreteras

Productores agrícolas y transportistas del estado se manifestarán de forma pacífica este lunes 24 de noviembre

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Agricultores y transportistas de Tamaulipas se concentrarán este lunes 24 de noviembre de 2025 en distintos puntos estratégicos del estado, como parte de una jornada de protestas pacíficas que se realizará de manera simultánea a nivel nacional.

Los colectivos que participarán de manera simultánea a nivel nacional, dieron a conocer los puntos específicos donde se habrán de manifestar pacíficamente.

Y la lista es la siguiente:

• Zona Ribereña (Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán): Poblado Villarreales

• Reynosa y municipio de Méndez: Km 30 de la carretera Reynosa–Monterrey.

• San Fernando, parte de Reynosa y parte de Río Bravo: Brecha 102 (SADER), desde donde los participantes se trasladarán al Puente Internacional de Pharr.

• Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo: Puente Internacional Nuevo Progreso (autopista).

• Productores de sorgo, maíz y trigo en la carretera Matamoros–Victoria: Bodega La Herradura, Km 201.

Las convocatorias, difundidas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), llaman a los asistentes a reunirse a las 9:00 de la mañana para manifestarse por la crisis que atraviesan tanto el sector agrícola como el transportista.

El movimiento, que tiene como consigna “La lucha sigue”, incluye a productores de granos como sorgo, maíz y trigo, además de operadores del transporte de carga.

Las organizaciones señalaron que las manifestaciones serán pacíficas y buscan presionar por soluciones federales ante los altos costos de producción, la falta de precios de garantía y problemáticas logísticas que afectan a ambos sectores.

Las protestas en Tamaulipas se prevén de las más concurridas del norte del país, debido al peso agrícola de la región y a la articulación que han logrado los productores con transportistas y ciudadanía.

Los organizadores reiteraron el llamado a los asistentes para sumarse en el punto de reunión más cercano y mantener el orden durante las concentraciones.

Llaman a no usar carreteras

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) exhortó, a través de un video difundido en WhatsApp, a que transportistas de todo el país no salgan a carretera este lunes 24 de noviembre de 2025, como parte del paro nacional con el que buscan exigir mayor seguridad en las vías federales.

La convocatoria tendrá repercusión directa en Tamaulipas, donde productores agrícolas anunciaron que se sumarán al movimiento mediante cierres en puentes internacionales y tramos carreteros estratégicos.

En el mensaje, Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de ANTAC, advirtió que los índices de asaltos y violencia en carretera continúan en aumento sin que exista una respuesta efectiva por parte del Gobierno Federal.

Por ello, llamó al “hombre camión”, al transportista independiente y a la ciudadanía en general a respaldar la protesta dejando de circular ese día.

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas confirmó que los productores participarán activamente en la jornada. Adelantaron que prevén bloquear los puentes internacionales Pharr–Reynosa y Nuevo Progreso, así como diversos puntos carreteros utilizados diariamente por transportistas y viajeros.

La decisión, señalaron, obedece no solo al clima de inseguridad que enfrentan, sino también a la persecución de autoridades y a la baja remuneración de sus productos.

Martínez Aguilar recalcó que el paro no es exclusivo del sector transporte, sino una exigencia conjunta de usuarios y productores que se sienten desprotegidos en las carreteras del país.

“Los asaltos van al alza y el gobierno no ha hecho nada”, afirmó.

Se prevé que la coordinación entre transportistas y campesinos genere afectaciones importantes en la movilidad fronteriza y en los corredores comerciales de Tamaulipas, uno de los estados más transitados para el comercio internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre las posibles afectaciones o las acciones de contención previstas para la protesta nacional.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón