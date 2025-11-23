Analizan proyecto del paso deprimido

El paso deprimido del libramiento de Victoria avanza en su revisión estatal

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El proyecto del paso deprimido vehicular en el libramiento avanza en su proceso de gestión y se mantiene como la opción más sólida para eliminar el congestionamiento que genera la rotonda ubicada en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Así lo confirmó Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas de Victoria, quien señaló que la obra continúa en revisión por parte del Gobierno del Estado.

Explicó que la rotonda será retirada completamente para dar paso al desnivel, debido a que en este punto convergen tráfico pesado y ligero que circula en dirección norte–sur, sur–norte y hacia rutas estratégicas como Monterrey, Tampico, La Torre y la antigua salida a San Luis. Incluso con el semáforo operando correctamente, la rotonda provoca caos todas las mañanas y tardes.

El paso deprimido —estimado el año pasado en unos 550 millones de pesos— ya cuenta con número de registro ante la Secretaría de Hacienda, aunque el costo podría aumentar por ajustes de obra.

Por su magnitud, la construcción dependerá de recursos estatales o federales, ya que el municipio no podría financiarla ni aun sumando tres administraciones.

Alfaro Reyna indicó que autoridades estatales solicitaron información técnica reciente, lo que muestra un avance positivo en el proceso. De concretarse, el flujo vial sería continuo, eliminando los embudos que actualmente generan largas filas en horas pico.

Como complemento, el municipio trabaja en otro proyecto: un paso peatonal subterráneo que conectará el hospital con el otro cuerpo del libramiento. La próxima semana será presentado en gabinete, donde se definirán su costo y el procedimiento para retirar el puente actual.

El puente peatonal que será desmontado no se desechará: será trasladado al campo del Ayuntamiento para reutilizarlo en puentes solicitados por comunidades rurales como Caballeros y La Misión, donde existen entre seis y siete peticiones.

Aunque los fondos federales podrían llegar hasta marzo o abril, existe la intención de iniciar trabajos en enero con recursos municipales para evitar retrasos.

Ambas intervenciones —explicó el funcionario— responden a un mismo objetivo: mejorar la movilidad en puntos críticos de la capital, aunque el paso deprimido es la pieza clave para resolver el colapso vial que diariamente afecta al libramiento.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón