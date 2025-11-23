Ángeles Verdes refuerzan operativo por llegada de paisanos: prevén 50% de aumento del tráfico carretero en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el inminente arribo de miles de paisanos a Tamaulipas durante la temporada decembrina, el cuerpo de Ángeles Verdes desplegará un operativo especial de asistencia vial en coordinación con el Gobierno del Estado, la Policía Estatal y Tránsito, con el objetivo de garantizar seguridad y apoyo a los viajeros que cruzan por el territorio tamaulipeco rumbo al centro y sur del país.

El encargado de la Jefatura de Servicios en Ángeles Verdes, Félix de la Cruz Rojas, informó que el operativo contempla la movilización de 14 unidades y 32 elementos que cubrirán los principales tramos carreteros, donde se espera un incremento del 50 por ciento en el flujo vehicular a partir del 16 de diciembre.

“Estamos trabajando en coordinación con el Estado y fuerzas de seguridad para recibir y acompañar a las caravanas de paisanos desde su ingreso por Matamoros y Reynosa hasta su destino final en la zona sur”, señaló De la Cruz Rojas.

El funcionario explicó que en la temporada invernal los Ángeles Verdes atienden entre 600 y 700 servicios mensuales, cifra que se eleva con la llegada de los connacionales, quienes viajan en caravanas como Matamoros–Sierra Gorda, con alrededor de 300 vehículos, y Reynosa–Cerritos, con unos 60 a 80 paisanos.

Los tramos con mayor demanda de auxilio son Victoria–Jiménez, Victoria–San Fernando y Victoria–Tampico–Altamira, donde se concentran los reportes por ponchaduras de llantas, calentamientos y fallas mecánicas.

De la Cruz Rojas aclaró que estos incidentes no se deben al mal estado de las carreteras, sino al desgaste de los neumáticos.

“Las carreteras del estado están en buenas condiciones. El problema es que muchos automovilistas no revisan sus llantas; los neumáticos también tienen fecha de caducidad”, subrayó.

Además, destacó que las unidades de Ángeles Verdes cuentan con equipo básico de mecánica y herramientas hidráulicas para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia.

“En muchos casos, los mismos conductores ya tienen lista su herramienta y nosotros los asistimos para completar la reparación”, agregó.

El encargado del servicio carretero mencionó que el operativo decembrino iniciará formalmente en los primeros días de diciembre, cuando comienza el aumento de viajeros, y se mantendrá activo durante todo el periodo vacacional.

Finalmente, exhortó a los automovilistas y paisanos a realizar una revisión completa de sus vehículos antes de emprender su viaje, principalmente en el sistema de enfriamiento y neumáticos, para prevenir contratiempos en carretera.

Con este operativo, los Ángeles Verdes refuerzan su presencia en Tamaulipas, consolidando su papel como una de las instancias más cercanas y confiables para los miles de connacionales que regresan a México a pasar las fiestas decembrinas con sus familias.

Por. Raúl López García