Avanza competencia por Fiscalía General

El Congreso de Tamaulipas validó a 39 aspirantes —15 mujeres y 24 hombres— para integrar las ternas rumbo a la elección del nuevo Fiscal General, en un proceso que concentra perfiles de alto nivel del sistema de justicia

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La carrera por la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas atrajo a un número inusualmente alto de participantes: 39 perfiles, procedentes de prácticamente todas las ramas del sistema de justicia.

La convocatoria abierta por el Congreso del Estado fue suficiente para que jueces, magistrados, ministerios públicos, litigantes, académicos, activistas, exfuncionarios estatales y federales, así como figuras con trayectoria política, se inscribieran con la expectativa de dirigir la institución responsable de investigar los delitos en la entidad.

La Comisión de Justicia del Congreso será ahora la encargada de revisar uno a uno los perfiles y determinar cuáles cumplen con los requisitos legales.

Mientras ese proceso avanza, se destacan las trayectorias de algunos aspirantes que son mencionados con insistencia, como los favoritos para ocupar la posición que dejará Irving Barrios Mojica a partir del próximo mes.

En esa lista reducida se pueden contar al actual Fiscal Anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo; y el titular de Seguridad Pública del municipio de Victoria, José Javier Córdoba González.

Jesús Eduardo Govea Orozco: Fiscal Anticorrupción

Con formación como Maestro en Derecho y una carrera arraigada en la Fiscalía General del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco presenta una trayectoria centrada en la operación técnica del sistema penal.

Ha sido Agente del Ministerio Público Conciliador, Investigador y Adscrito en distintas regiones, además de Subdirector de Averiguaciones Previas y Director para la Implementación de la Reforma Penal, rol que lo colocó en el centro del cambio hacia el sistema acusatorio.

Ha trabajado también en el gobierno federal y ejercido la abogacía de manera privada. En el ámbito político, fue parte del equipo de transición de Américo Villarreal y fungió como representante de Morena ante el IETAM.

A Govea Orozco se le menciona como parte del equipo que integró la ahora presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras, en el área jurídica del gobernador.

Willy Zúñiga Castillo: perfil ligado a la seguridad pública

Abogado por la UAT y con posgrados en derecho procesal penal y seguridad pública, Willy Zúñiga Castillo se desempeña desde mayo como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), donde coordina políticas en materia de seguridad, profesionalización policial, certificaciones y sistemas de información.

Como parte de esa posición también es vocero de seguridad. En el pasado ha sido Coordinador Estatal Antisecuestro y Director de Delitos de Alto Impacto, tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México.

Se le identifica como cercano al Secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.

José Javier Córdoba González: pasado en la Procuraduría

Con formación en Derecho por la UAT, José Javier Córdoba González actualmente encabeza la Dirección de Tránsito y Seguridad de Victoria, y su ha pasado por diferentes niveles de gobierno.

Ha sido Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Primer Subprocurador General de la PGJ, Delegado de la SEGOB, Director de Seguridad Pública Municipal, Consejero de la Judicatura y Secretario del Ayuntamiento de Victoria.

Jesús Miguel Gracia Riestra: vicefiscal de Alto Impacto

Es Licenciado en Derecho por la UAT y cuenta con maestrías y estudios de doctorado en Derecho Constitucional Electoral. Su carrera incluye posiciones de alto nivel en el Poder Judicial: Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Consejero de la Judicatura y Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral.

En la administración pública fue Oficial Mayor del Ayuntamiento, Director del Registro Público de la Propiedad, asesor legislativo y funcionario municipal. Además, es notario público con licencia.

Actualmente ocupa la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y Violaciones a Derechos Humanos, un cargo estratégico en la estructura de la Fiscalía.

René Osiris Sánchez Rivas: magistrado electoral

René Osiris Sánchez Rivas fue designado por el Senado como Magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas en 2020, cargo que ocupa por siete años. Antes de ello se desempeñó como Fiscal Especializado en Delitos Electorales.

Es Licenciado en Derecho y Maestro en Docencia de Educación Superior. Ha sido docente en la UAT y en El Colegio de Tamaulipas.

Larga lista de aspirantes

La lista completa de aspirantes ofrece un panorama amplio de jueces de control, defensores públicos, notarios, académicos, activistas y funcionarios municipales y estatales.

Entre las mujeres llaman la atención nombres como el de Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente, diputada local del PRI, exsecretaria general de Gobierno y exprocuradora estatal; y Celina Arjona, funcionaria del Poder Judicial Federal y exagente del Ministerio Público.

Están Alfonso Manuel Moreno Castillo, abogado con maestrías en pedagogía y derecho penal, exagente del Ministerio Público federal; el penalista tampiqueño Jorge Olvera Reyes, abogado, autor de obra jurídica y vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

También Eustacio Reyes Hernández, abogado civil de Tampico reconocido por su práctica privada y su labor altruista; y Martha Patricia Rodríguez Salinas, jueza de control y enjuiciamiento conocida por sentencias relevantes contra exfuncionarios.

También figura Juan Hernández Flores, presidente del Colegio de Juristas y especialista en atención a víctimas y amparo; Jesús Rubén Espinoza Huerta, juez de ejecución penal con experiencia en tribunales del sur del estado; y César Alejandro Ávalos González, director de la Defensoría Pública. A ellos se suman Francisco Narro Martínez, notario público en Reynosa; Giovanni Francesco Barrios Moreno, activista y actual secretario de Seguridad Pública en Reynosa; y María Bertha Alicia Navarro Pérez, jueza de control desde 2019.

Entre las aspirantes se encuentra Judith Janet Rueda Fuentes, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Matamoros; así como Dionicio Saldaña Jaramillo y Abel Hernández Ortiz, ambos agentes del Ministerio Público en activo. También participa Carolina González Maldonado, responsable jurídica y de transparencia en la Secretaría de Seguridad Pública estatal; y Everardo Pérez Luna, juez de lo familiar en Tampico, Madero y Altamira.

Alicia Montes Beltrán, exagente del Ministerio Público y actual jefa de Defensoría Pública; y César Manuel Cavazos González, abogado y secretario jurídico del PRI en Nuevo León. Se suma Daniel Alberto Vargas Cortés, abogado incluido en la terna para fiscal en 2018; Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, abogado y contador especializado en combate a la corrupción; y

También participan Reyna Karina Torres Barrientos, exjueza de oralidad penal; Miguel Arellano Canales, funcionario con experiencia en fiscalías de Tamaulipas y Guerrero; Rodolfo Rodríguez Sena, académico y doctor en Derecho; y Kelvin Castillo Garza, exintegrante de la Comisión Estatal de Búsqueda. A ellos se suman Irma García Villagómez, Irene Josefina Rivera y Eréndira Yesenia Saldaña Narváez, todas agentes del Ministerio Público.

Finalmente, participan Jesús Alarcón Benavides, secretario de tribunal de circuito en distintas materias; Ma. Elva Villagómez Rosales, jueza de primera instancia; y Marisol Ivette Borja Lara, agente del Ministerio Público desde 2015.

Sigue el proceso

En su sesión de este viernes, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado revisó la documentación presentada por 40 personas que respondieron a la convocatoria pública.

Tras el análisis, se determinó que 39 aspirantes cumplen los requisitos legales y constitucionales para ser considerados por el Pleno; únicamente Santiago Espinoza Camacho, fue excluido por no acreditar uno de los requisitos indispensables para participar en el proceso.

La lista que será puesta a consideración del Pleno para formar una terna de tres hombres y otra de tres mujeres la integran 15 mujeres y 24 hombres, por lo que no se tendrá problemas para conformar las dos ternas que serán enviadas al Ejecutivo del Estado.

Una vez concluida la etapa de revisión documental, la lista de los aspirantes será turnada al Pleno Legislativo para su votación en la sesión del próximo lunes.

Ese mismo día, la Comisión de Justicia sesionará para integrar la terna paritaria tres mujeres y tres hombres, que será enviada de inmediato al Gobernador Américo Villarreal Anaya, tal como lo establece el procedimiento constitucional.

A partir de esa lista, el Ejecutivo, deberá seleccionar a tres personas idóneas, quienes conformarán la terna final que será turnada el martes a la Comisión de Justicia quien el miércoles realizará las entrevistas a las tres personas propuestas en la terna definitiva.

Con base en estas comparecencias, el Pleno Legislativo elegirá el 29 de noviembre al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien rendirá protesta el 2 de diciembre, fecha en la que dará inicio el proceso de entrega-recepción, teniendo efectos su nombramiento formal a partir del 16 de diciembre para un periodo de siete año, con opción a reelegirse.

POR STAFF/EXPRESO-LA RAZÓN