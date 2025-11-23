Cazzu revela detalles de su conversación privada con Belinda

La trapera argentina lamentó el morbo que ha rodeado su primer encuentro con Belinda debido al pasado de ambas en una relación con Christian Nodal

MÉXICO.- El primer encuentro de Cazzu con Belinda generó gran alboroto en redes sociales entre los fanáticos de ambas y aunque las cantantes externaron admiración por su talento sobre el escenario esto no ha evitado la polémica, algo que lamentó la trapera argentina al hablar sobre la conversación que tuvo en privado con la también actriz. La ‘Nena trampa’ reveló detalles de su charla y puntualizó en todo lo que tienen en común lejos de su vida amorosa.

Belinda puso fin a su compromiso con Christian Nodal en febrero de 2022 en medio de un fuerte escándalo tras las declaraciones del sonorense, quien tan sólo unos meses después -en mayo de ese mismo año- inició un romance con Julieta Cazzuchelli. Aunque parecían tener una buena relación tras el nacimiento de su hija, la controversia surgió cuando Nodal anunció su ruptura en mayo de 2024 y tan sólo dos semanas después hizo público su romance con Ángela Aguilar.

¿Qué se dijeron Cazzu y Belinda en su primer encuentro?

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube, ‘La Jefa‘, como también se conoce a la cantante, no evitó ser cuestionada sobre la platica que tuvo con Belinda lejos de los reflectores y de la que siguen circulando videos a través de redes sociales. La artista señaló que la charla se enfocó en externar la admiración por su trabajo y talento, destacando su trayectoria en la industria.

“Yo le dije lo que ya saben, que mi vida y la de muchas personas de mi edad está marcada por su música, y mucho respeto (…) Me da un poco de tristeza que esté rodeado por el morbo, ella y yo tenemos muchas cosas más en común que un hombre en verdad, me molesta la verdad. Las dos hacemos música, tenemos carrera y tenemos cosas mucho más importantes que nos unen que haber compartido un novio”, dijo Cazzu.

¿Belinda prepara colaboración con Cazzu?

Sobre la posibilidad de realizar una colaboración con Belinda, tema que sigue enloqueciendo a sus fanáticos, Cazzu puntualizó en que aún podrían conocerse mejor para considerar trabajar en conjunto. Además, dejo ver que podría no tratarse de una tiradera para Christian Nodal lamentando que esto genere controversia por lo que la idea de trabajar en una canción juntas podría permanecer distante hasta el momento.