Choque -volcadura entre automovil y motocicleta en el Corredor Urbano «Luis Donaldo Colosio»

El encontronazo se registró la tarde de este domingo, generando intensa movilización de paramédicos de Cruz Roja, personal de tránsito y brigadistas voluntarios.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, fue el saldo que dejó el choque de una motocicleta con un automóvil, que por el golpe se salió del camino y volcó entre la maleza en el corredor urbano «Luis Donaldo Colosio», municipio de Altamira.

Según el reporte de las autoridades, en la motocicleta viajaban dos tripulantes, uno de los cuales quedó gravemente herido, mientras que en el automóvil compacto color gris iban integrantes de una familia.

Después del choque el carro se salió del camino quedando entre la maleza, por lo que los socorristas se multiplicaron para valorar a los lesionados que de urgencia fueron canalizados a un hospital, en tanto el personal vial tomó conocimiento de los hechos y turnó el percance al Ministerio Público.

Por. Otilio Nuñez