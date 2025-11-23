Ciudad Victoria: Refuerzan seguridad comercial para diciembre tras un Buen Fin sin incidentes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De cara a la temporada navideña, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Victoria confirmó que la ciudad contará con un operativo reforzado de seguridad comercial, inspirado en los resultados positivos del Buen Fin, periodo en el que no se registraron incidentes relevantes. La meta de los comercios y autoridades es garantizar un diciembre seguro, ordenado y con plena confianza para consumidores y negocios.

El presidente de la Canaco Victoria, Federico Arturo González Sánchez, informó que los módulos de atención y vigilancia que operaron durante el Buen Fin se ampliarán para diciembre, periodo considerado el más fuerte del año por la afluencia en plazas comerciales y tiendas de todos los giros. “Vamos a fortalecer los recorridos, la presencia en centros comerciales y la coordinación institucional porque lo que buscamos es mantener la misma tranquilidad que vivimos en noviembre”, señaló.

Durante el Buen Fin, personal de Profeco estuvo instalado en plazas, cadenas comerciales y accesos principales, lo que permitió atender de inmediato cualquier duda o inconformidad. Solo se presentaron un par de casos relacionados con errores de precio, mismos que fueron corregidos en el momento. Para Canaco, este comportamiento refleja un ecosistema comercial maduro, donde la prevención, la capacitación y el diálogo permiten resolver situaciones sin afectar al consumidor.

González Sánchez puntualizó que diciembre representa un reto mayor debido al aumento de flujo por compras navideñas, intercambios, pago de aguinaldos y promociones especiales. Sin embargo, aseguró que la estructura de vigilancia ya está definida y será más amplia que la del Buen Fin. “La ciudadanía puede tener la certeza de que habrá acompañamiento permanente. Queremos un diciembre sin incidentes y con la misma confianza que hemos construido durante años”, afirmó.

Además de la vigilancia presencial, Canaco subrayó la importancia de seguir impulsando las compras responsables. El organismo recordó que la presencia de Profeco continuará durante diciembre para verificar precios, promociones y publicidad, con el fin de proteger a las familias victorenses ante cualquier irregularidad.

El presidente de Canaco reconoció que el clima de seguridad comercial no es resultado únicamente de los operativos, sino de una construcción progresiva entre consumidores, empresas y autoridades. Cada año se han reducido los conflictos, ya que los establecimientos conocen mejor sus obligaciones y los ciudadanos están más informados sobre sus derechos.

Para este diciembre, los comercios de la capital esperan uno de los mejores periodos en ventas, y la estrategia de seguridad será pieza clave para mantener el ambiente de confianza que se vivió durante el Buen Fin. Con vigilancia reforzada, módulos de atención, rutas constantes de supervisión y la participación activa de Profeco, Canaco prevé un cierre de año positivo tanto en cifras económicas como en tranquilidad para quienes realizan sus compras en Victoria.

