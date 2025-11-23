Emiten nueva alerta por frio y lluvias en Tamaulipas durante las próximas 72 horas

*Autoridades emiten recomendaciones a la población por lluvias fuertes y marcado descenso de temperatura.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta para Tamaulipas ante las condiciones climáticas adversas que se presentarán durante los próximos tres días. Se pronostican lluvias fuertes, chubascos y descenso drástico de temperaturas.

El pronóstico del SMN prevé que a partir del lunes 24 y hasta el miércoles 26 se presenten lluvias de distinta intensidad y temperaturas mínimas que podrían alcanzar valores bajo cero en zonas serranas del norte del país. En Tamaulipas, los efectos más severos se esperan para el miércoles 26, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de posibles encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas de sierra.

Para el martes 25, el SMN anticipa intervalos de chubascos en Tamaulipas, mientras que el miércoles 26 el estado será parte del corredor más afectado por lluvias intensas junto con Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por su parte la Coordinación Nacional de Protección Civil advierten que estas precipitaciones podrían venir acompañadas de ráfagas de viento y reducción de visibilidad en carreteras, por lo que se exhorta a automovilistas y transportistas a extremar precauciones.

Informó que mantiene vigilancia continua sobre el comportamiento de los fenómenos hidrometeorológicos, en coordinación con la Conagua, y ha emitido recomendaciones a estados y municipios para activar protocolos preventivos.

En el caso de Tamaulipas, se pidió a las autoridades municipales revisar zonas de riesgo, limpiar drenes pluviales y preparar refugios temporales para posibles evacuaciones.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN:

Reiteró la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir medidas básicas de prevención tanto por lluvias como por frío extremo.

ANTE LLUVIAS INTENSAS:

*Revisar el Plan Familiar de Protección Civil.

*Preparar mochila de emergencia.

*Mantener libres coladeras y drenajes.

*Identificar rutas de evacuación y refugios temporales.

ANTE BAJAS TEMPERATURAS:

*Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños y adultos mayores.

*Evitar anafres o braseros en interiores.

*Proteger tuberías y almacenar agua.

*Resguardar mascotas en lugares cálidos.

Las autoridaded federales reiteraron su compromiso de protección a la ciudadanía, especialmente en estados con mayor riesgo como Tamaulipas, invitando a la población a atender información del SMN, la CNPC, y las autoridades locales de protección civil

Por Julio Manuel Loya Guzmán,