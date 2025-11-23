En Estados Unidos, hombre fallece por no ir al baño en un mes

En Ohio, James Stewart, de 41 años, murió tras semanas de estreñimiento no tratado; acumuló 9 kilos de heces. Su familia denuncia negligencia del centro

ESTADOS UNIDOS.- En Estados Unidos un hombre de aproximadamente 41 años de edad perdió la vida después de tener problemas de estreñimiento no tratados durante varias semanas, tiempo en el cual no logró hacer ninguna evacuación, causando que acumulará más de 9 kilos de excremento dentro de él.

El hombre fue identificado como James Stewart quien padecía de discapacidades intelectuales y de desarrollo, por lo que vivía dentro del centro de cuidados Clear Skies Ahead en Ohio, su familia acusa de haber sido negligentes en su cuidado, pues no tomaron las medidas correspondientes ante el estado de salud de James.

De acuerdo con el medio estadounidense 21 News, el personal del centro fue testigo de un cambio alarmante en el comportamiento de James: se movía más lento, mostraba apatía, se quejaba de un dolor abdominal persistente y parecía «sin energía», varios empleados notaron su estómago «hinchado» e incluso con hematomas.

Acusan de negligencia médica y falta de cuidados

La familia de James había confiado en el centro para atender sus necesidades diarias, crucialmente su historial de estreñimiento crónico, agravado por su medicación, esperaban una comunicación inmediata ante cualquier señal de alerta, a pesar de que James expresó varias veces que no podía evacuar, el problema se extendió durante un periodo de «varias semanas y un mes», según la demanda interpuesta por la familia.

James paso más de un mes sin ir al baño

Créditos: Especial

El abogado familiar, Matt Mooney, enfatizó que el centro estaba al tanto del historial de James, pero «simplemente no lo hicieron» y no le prestaron la debida atención a su capacidad de evacuación, el abdomen de James se inflamó progresivamente, también se percibieron cambios en su ánimo, volviéndose abatido y callado.

No buscaron atención médica hasta la muerte de James

A pesar de estos síntomas, ni la familia ni un médico fueron contactados, incluso, en una teleconsulta psiquiátrica el día antes de su muerte, los síntomas físicos «ni siquiera fueron mencionados». La mañana del 15 de noviembre, James intentó ir al baño sin éxito y regresó a su habitación, horas después, fue encontrado inconsciente por un miembro del personal, su abdomen estaba anormalmente grande, rígido y presentaba una «línea descolorida» que alertó a los servicios de emergencia.

Centro de Cuidados Clear Skies Ahead

Créditos: Google Maps

Tras ser trasladado al hospital, los médicos confirmaron una obstrucción masiva: su colon estaba bloqueado por heces compactadas que pesaban más de 9 kilogramos, el informe forense dictaminó que la acumulación extrema causó un neumoperitoneo a tensión, donde el aire escapó del intestino a la cavidad abdominal, provocando una presión interna que resultó fatal.

«Eso fue lo que lo mató», declaró Mooney.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO