Entrega la alcaldesa obras de pavimentación

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó y supervisó obras de pavimentación en las colonias 150 Aniversario y Francisco Villa

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con una inversión significativa destinada al mejoramiento de infraestructura urbana, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó y supervisó obras de pavimentación en las colonias 150 Aniversario y Francisco Villa, reafirmando el compromiso de construir una ciudad más segura, ordenada y con mejores vialidades para todas las familias.

En el cruce de Antonio Ramos y Emilio Madero, la alcaldesa encabezó la entrega oficial de la pavimentación con concreto hidráulico entre Emilio Madero y Límite Sur, obra del programa FISM 2024 con una inversión de 4 millones 110 mil 177 pesos.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura social.

“Estas calles pavimentadas representan dignidad, seguridad y oportunidades para miles de familias. Cada peso invertido vuelve a ustedes en mejores colonias y mejor calidad de vida”, afirmó Canturosas Villarreal.

Posteriomente la presidenta municipal realizó la entrega de otra obra fundamental en la colonia Francisco Villa, correspondiente a la pavimentación con concreto por la calle José Robles, entre Ojinaga y Adelitas, también perteneciente al programa FISM 2024 donde se invirtieron 2 millones 071 mil 859 pesos.

Esta obra se suma al Plan de Obra 2025 que contempla la pavimentación hidráulica en José Robles entre Paredón y otras vialidades, continuando con la rehabilitación integral del sector.

La alcaldesa aseguró que continúa firme su compromiso con la transformación de Nuevo Laredo, priorizando el bienestar de las familias y el desarrollo de colonias que por años esperaron estas mejoras fundamentales.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON