Estos son los estrenos en Netflix para diciembre

MÉXICO.- El año 2025 se encuentra a punto de terminar y no sólo trae consigo las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, pues diciembre se perfila como un mes excepcional para los suscriptores de Netflix ya que más allá de ser un cierre simbólico del año, trae consigo estrenos que combinan nostalgia, suspenso, comedia y eventos en vivo.
De esta forma, en esta temporada la plataforma no sólo lanza nuevas producciones originales, sino que también ofrece momentos de despedida, como el esperado final de una de sus series más icónicas, y productos especiales para el espíritu navideño.
Uno de los grandes focos de atención es la quinta y última temporada de Stranger Things y es que Netflix decidió dividir este desenlace en tres volúmenes: el segundo llegará justo en Navidad, mientras que el episodio final se estrenará el 31 de diciembre, cerrando con broche de oro una saga que cautivó a millones.
Pero el mes no se limita a la ciencia ficción: Netflix apuesta también por el cine con Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas. La película, que ya tuvo un paso por cines selectos, llegará a la plataforma el 5 de diciembre, justo a tiempo para que sus suscriptores disfruten de una historia íntima y emotiva en vísperas navideñas.
¿Cuáles son los estrenos en Netflix para diciembre?
Es así como con esta combinación de contenido, Netflix parece querer cerrar el año con una estrategia que apela tanto a suscriptores fieles como a quienes buscan algo nuevo, ya sea comedias sofisticadas o emocionantes misterios, por lo que la plataforma de streaming ofrece títulos para todas las personas, pues a estos estrenos se suma su gigante catálogo ya existente.
1 de diciembre
- Trol 2
- Todas las habitaciones vacías
3 de diciembre
- Con amor, Meghan: Especial de Navidad
- Aislados con la suegra
- El secreto de Santa
4 de diciembre
- Los abandonados
- Que así sea (Temporada 2)
- Estado de fuga 1986
5 de diciembre
- Dueños de Manhattan (Temporada 2)
- El precio de una confesión
- Amor y vino
- The Night My Dad Saved Christmas 2
- Jay Kelly
- The New Yorker cumple 100 años
9 de diciembre
- Masaka Kids: Una misión con ritmo
- La paz de Marsella (Temporada 2)
- Corazones rebeldes
10 de diciembre
- Accidente (Temporada 2)
- Record of Ragnarok
11 de diciembre
- Hombre vs. Bebé
- Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft
12 de diciembre
- Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out
- Navidad en casa
- City of Shadows
16 de diciembre
- Guerra de cucharas blancas contra negras (Temporada 2)
17 de diciembre
- ¿Qué hay en la caja?
18 de diciembre
- 10DANCE
- Emily en París (Temporada 5)
19 de diciembre
- El Gran Diluvio
- Crisis: 1975
20 de diciembre
- Jake Paul vs. Anthony Joshua
23 de diciembre
- El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions
24 de diciembre
- Adiós, June
25 de diciembre
- Stranger Things (Temporada 5, Volumen 2)
26 de diciembre
- Cover-Up: Un periodista en las trincheras
29 de diciembre
- Solo para miembros: Palm Beach
31 de diciembre
- Stranger Things (Final, Volumen 3)
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.