Estos son los estrenos en Netflix para diciembre

El año 2025 terminará con una serie de producciones ideales para cualquier miembro de la familia y aquí están todas las que debes conocer

MÉXICO.- El año 2025 se encuentra a punto de terminar y no sólo trae consigo las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, pues diciembre se perfila como un mes excepcional para los suscriptores de Netflix ya que más allá de ser un cierre simbólico del año, trae consigo estrenos que combinan nostalgia, suspenso, comedia y eventos en vivo.

De esta forma, en esta temporada la plataforma no sólo lanza nuevas producciones originales, sino que también ofrece momentos de despedida, como el esperado final de una de sus series más icónicas, y productos especiales para el espíritu navideño.

Uno de los grandes focos de atención es la quinta y última temporada de Stranger Things y es que Netflix decidió dividir este desenlace en tres volúmenes: el segundo llegará justo en Navidad, mientras que el episodio final se estrenará el 31 de diciembre, cerrando con broche de oro una saga que cautivó a millones.

Pero el mes no se limita a la ciencia ficción: Netflix apuesta también por el cine con Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas. La película, que ya tuvo un paso por cines selectos, llegará a la plataforma el 5 de diciembre, justo a tiempo para que sus suscriptores disfruten de una historia íntima y emotiva en vísperas navideñas.

Estos son los estrenos que tendrá Netflix para el mes de diciembre.

Fotografía: Freepik.

¿Cuáles son los estrenos en Netflix para diciembre?

Es así como con esta combinación de contenido, Netflix parece querer cerrar el año con una estrategia que apela tanto a suscriptores fieles como a quienes buscan algo nuevo, ya sea comedias sofisticadas o emocionantes misterios, por lo que la plataforma de streaming ofrece títulos para todas las personas, pues a estos estrenos se suma su gigante catálogo ya existente.

1 de diciembre

Trol 2

Todas las habitaciones vacías

3 de diciembre

Con amor, Meghan: Especial de Navidad

Aislados con la suegra

El secreto de Santa

4 de diciembre

Los abandonados

Que así sea (Temporada 2)

Estado de fuga 1986

5 de diciembre

Dueños de Manhattan (Temporada 2)

El precio de una confesión

Amor y vino

The Night My Dad Saved Christmas 2

Jay Kelly

The New Yorker cumple 100 años

9 de diciembre

Masaka Kids: Una misión con ritmo

La paz de Marsella (Temporada 2)

Corazones rebeldes

10 de diciembre

Accidente (Temporada 2)

Record of Ragnarok

11 de diciembre

Hombre vs. Bebé

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft

12 de diciembre

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out

Navidad en casa

City of Shadows

16 de diciembre

Guerra de cucharas blancas contra negras (Temporada 2)

17 de diciembre

¿Qué hay en la caja?

18 de diciembre

10DANCE

Emily en París (Temporada 5)

19 de diciembre

El Gran Diluvio

Crisis: 1975

20 de diciembre

Jake Paul vs. Anthony Joshua

23 de diciembre

El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions

24 de diciembre

Adiós, June

25 de diciembre

Stranger Things (Temporada 5, Volumen 2)

26 de diciembre

Cover-Up: Un periodista en las trincheras

29 de diciembre

Solo para miembros: Palm Beach

31 de diciembre

Stranger Things (Final, Volumen 3)

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.