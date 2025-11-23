Juan Carlos Mezhua, ex alcalde de Zongolica, fue asesinado este domingo en Veracruz

Fue asesinado a tiros este domingo 23 de noviembre en la entrada de una calera de su propiedad, ubicada en la comunidad de Piedras Blancas

VERACRUZ, MÉXICO.- Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica, fue asesinado a tiros este domingo 23 de noviembre en la entrada de una calera de su propiedad, ubicada en la comunidad de Piedras Blancas, hechos que fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

A través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos se ha iniciado una carpeta de investigación. En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales.

Juan Carlos Mezhua fue alcalde de Zongolica por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 2018 y 2021. Durante su mandato, se destacó por su interés en la reelección, consultando incluso al Organismo Público Local Electoral (OPLE) sobre la posibilidad de postularse de nuevo.

El ex alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado este domingo | Especial

Recientemente, Mezhua Campos lideraba el Movimiento Independiente de Zongolica (MIZ). Mezhua Campos se encontraba en plena gira por la entidad con un ambicioso objetivo: fundar un partido político estatal a través del movimiento Cruzada Ciudadana Alterna.

En el estado de Veracruz han sido constantes los asesinatos y ataques contra políticos. Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional con 75 casos de violencia política registrados este 2025, según datos del informe Votar Entre Balas que elabora la organización Data Cívica.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.