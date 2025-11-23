Mamá de joven fallecida en accidente, se despide de su hija

El responsable del trágico hecho se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Conmovedor y triste mensaje de despedida, envió la madre de la joven motociclista que falleció tras ser embestida por un auto, la tarde del pasado sábado.

Victoria Calles, mamá de Mallely Calles, publicó el mensaje en sus redes sociales.

«Mi niña vuela alto, quizá Diosito necesitaba un ángel pero no puedo resignarme a perderte y le ruego a Dios den con los culpables que te hicieron esto, gracias pero ya no puedo escribir, te amaré por siempre mi chikita», precisó.

El hecho ocurrido alrededor de las 4 de la tarde, en la calle primero de mayo, entre Necaxa y Orizaba, ha generado indignación en la sociedad de la zona.

Los cuerpos de emergencia trataron de salvarle la vida a la joven pero todo fue en vano ya que Mallely falleció en el lugar como resultado de las graves lesiones que sufrió.

Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para dar con el responsable.

