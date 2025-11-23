Padrón de Telefonía: Será obligatorio registrar tu celular con la CURP

Si las personas usuarias de la telefonía móvil no llevan a cabo el proceso, su teléfono celular tendrá consecuencias hasta que culmine el proceso

MÉXICO.- El Padrón de Telefonía está pensado que muy pronto entre en vigor, por lo que todas las personas ahora deberán registrar sus números de teléfono celular por medio de su Clave Única de Registro de Población (CURP), lo cual será de manera obligatoria.

El registro de los número de celular se llevará a cabo bajo la supervisión y las reglas del nuevo regulador del sector, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que atenderá la creación de la nueva base de datos de las 158 millones de líneas móviles que actualmente están en el país.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) estipula que todos los usuarios de telefonía móvil deberán registrar sus tarjetas SIM físicas y las eSIM virtuales comercializadas tanto en México como en el extranjero.

¿Qué pasa si no se registran los celulares con la CURP?

De tal forma que el trámite de registro de los números celulares con la CURP es manera obligatoria, ya que en caso de no hacerlo, el dispositivo móvil será limitado hasta que la persona persona propietaria realice el registro, de lo contrario el celular solo servirá para:

Realizar llamadas de emergencia, atención ciudadana y acceso al portal del operador.

¿Cómo será el registro del celular con la CURP para las personas extranjeras? Para las y los extranjeros, deberán hacer el trámite mediante el vínculo de su pasaporte para confirmar su identidad a una línea telefónica.

Con el Padrón de telefonía se busca combatir la extorsión telefónica. Foto: Freepik / HDM

¿Cuándo entra en vigor el registro de los celulares con la CURP?

El objetivo de la creación del Padrón de Telefonía es combatir las extorsiones vía telefónica, ya que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del año corriente se han registrado 6,880 víctimas de este delito.

El gobierno federal ya implementó un programa piloto del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil realizado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La aplicación fue para las personas usuarias de las compañías: Telcel, AT&T, Bait, Telefónica y Altán Redes.

Sin embargo, aún no hay fecha para la implementación del Padrón de telefonía; actualmente está sometida a un consulta pública para que todos los involucrados, empresas y las personas que tienen el servicio analicen la propuesta.

