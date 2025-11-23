Pareja prohibe que DJ ponga ‘Payaso de Rodeo’ en su boda y se vuelve viral

El encargado de animar la celebración compartió una lista con la música que los novios le restringieron poner en su día especial

MÉXICO.- A través de las redes sociales se viralizó una lista de canciones y géneros musicales que una pareja de novios le prohibió poner a un DJ para el día de su boda, misma que causó revuelo entre los cibernautas al incluir el famoso tema «Payaso de Rodeo» de Caballo Dorado, pieza que se ha convertido en todo un clásico en las fiestas mexicanas.

Entre la lista de «Las prohibidas» destacan canciones como «Mayonesa» de la agrupación uruguaya Chocolate Latino, así como música de la banda puertorriqueña Calle 13 y del grupo mexicano Cartel de Santa, al igual que de cualquier otra banda o tema similar al estilo de las anteriores.

Asimismo se le restringió al DJ poner música de géneros como banda, cumbia, bachata, reggaetón feo, e incluso se le solicitó no poner ninguna canción que fuera solicitada por alguno de los invitados a la boda.

Cibernautas critican lista de música prohibida en una boda

La decisión de los novios provocó todo tipo de críticas en su contra por parte de los usuarios de las redes, quienes los tacharon de ser antipáticos por haber prohibido tantas canciones, argumentando que la música pone ambiente ya que transmite festividad y alegría, por lo que algunos aseguraron que la boda debió haber sido un desastre debido a que nadie debió haber bailado ni disfrutado la fiesta.

Sin embargo, también hubo muchos cibernautas que defendieron la decisión de la pareja, señalando que es su fiesta y se deben de respetar sus gustos, incluso hubo quienes afirmaron haber implementado su propia lista de canciones prohibidas para su boda, entre las cuales también estuvo el «Payaso de Rodeo».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.