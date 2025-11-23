Pega a 230 mil familias caída de las remesas

Los envíos de dinero hacia México acumulan seis meses a la baja y registran una caída anual de 5.5%, afectadas por la política migratoria de Trump y la disminución de ingresos de trabajadores mexicanos en Estados Unidos; en Tamaulipas, la caída es del 4%

La política migratoria de Trump ha afectado significativamente la llegada de remesas a México, que sumaron al mes de septiembre, seis meses al hilo con números rojos.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), las remesas acumularon de enero a septiembre 45,681 millones de dólares, una caída del 5.5 por ciento en comparación al 2024 cuando recibió 48,360 millones de dolares.

Tan solo en septiembre se captaron 5,214 millones de dólares de los mexicanos que trabajan, principalmente en el campo en Estados Unidos, con un envío promedio de 396 dólares por envío.

En el caso de Tamaulipas en el tercer trimestre del año sumó 717.95 millones de dólares, lo que representó una contracción del 4 por ciento respecto al mismo periodo del año previo.

En 2024 las remesas enviadas a las 22 mil familias de los paisanos tamaulipecos fueron del orden de los 1,016 millones de pesos, mientras que en 2023 alcanzaron 1,100 millones y en 2021 recibió Tamaulipas 1,200 millones de dólares.

Pese a los números negativos que se tienen de la llegada de billetes verdes, el Director del Instituto Tamaulipeco del Migrante, Juan José Rodríguez Alvarado, estimó que las proyecciones indican un cierre ligeramente por encima de los mil millones de dólares en 2025.

De acuerdo con el Instituto Tamaulipeco de los Migrantes en Tamaulipas hay más de 230 mil familias que dependen de estos envíos de sus familiares que laboran en Estados Unidos, para complementar sus ingresos.

Además y de acuerdo con los datos estadísticos del Banco de México, cada trimestre en el caso de Tamaulipas se ha observado un incremento en la captación de remesas enviadas desde Estados Unidos.

El municipio de Victoria se mantiene como el principal receptor de remesas en Tamaulipas, sumando 119.74 millones de dólares de enero a septiembre, superando a los municipios más grandes de la frontera.

Allí, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo suman en conjunto 271.58 millones de dólares en remesas al corte del tercer trimestre del año según reporta el banco central.

Es Matamoros el municipio de la frontera que se mantiene a la cabeza con

109.66 millones de dólares, principalmente, al igual que el resto de los municipios fronterizos, porque muchas personas pasan todos los días a trabajar y regresan a México el mismo día.

Otros municipios que destacan en la frontera por la recepción de remesas son Río Bravo con 23.08 millones, Valle Hermoso con 19.93 millones y Miguel Alemán que recibió 15.25 millones de dólares.

En el caso de las familias de migrantes de la zona sur que reciben remesas, en los primeros nueve meses sumaron 111.23 millones de dólares, pese a las restricciones impuestas por el presidente estadunidense.

Tampico aportó 66.38 millones de dólares y se coloca como el quinto municipio con mayor llegada de remesas, Altamira sumó 27.46 millones y Ciudad Madero otros 17.39 millones de dólares.

Las familias de El Mante con pasaporteados, recibieron al mes de septiembre un total de 48.93 millones de dólares; las de González 12.12 millones de papeles verdes, Aldama 9.73 millones, mientras que las de San Fernando, 15.48 millones de dólares.

Otros municipios, históricamente expulsores de migrantes como Tula, recibieron 23.17 millones de dólares, Camargo recibió 3.6 millones, las familias de Díaz Ordaz recibieron 4.3 millones de dólares en remesas, Jaumave, 4.07 millones.

Además de Ocampo que recibió 7.57 millones de dólares en remesas, Padilla, 4.93 millones y las familias de Xicoténcatl en la región cañera recibieron 6.63 millones de dólares.

El Director del Instituto Tamaulipeco del Migrante, Juan José Rodríguez Alvarado, comentó que de manera general, el freno en el envío de las remesas desde Estados Unidos, podrían deberse a cambios en el mercado laboral en aquel país.

Pero también en las política migratorias que han disminuido los ingresos de los trabajadores mexicanos, lo que reducendo su capacidad para enviar dinero a sus comunidades de origen.

Reconoció que la llegada de remesas es determinante para evaluar el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en aquellas zonas donde la estabilidad económica depende de esos recursos.

“Existe un esfuerzo institucional para que las remesas no solo cubran necesidades básicas, sino que también impulsen el ahorro y la inversión entre los hogares receptores”.

Debido a la baja recepción de remesas, muchas familias han tenido que buscar trabajo para completar el gasto familiar, sin embargo, mayormente ha sido en la informalidad, de acuerdo con los datos del Inegi en el segundo trimestre la informalidad laboral alcanzó el 46.4 por ciento de las personas que trabajan.

Los sectores con mayores tasas de informalidad en el estado fueron los negocios familiares y pequeños comercios sin registro, afectando especialmente a las mujeres.

Se debilita consumo

Con seis meses consecutivos a la baja, la menor llegada de remesas ya presiona el consumo de las familias. Aunque el envío promedio en septiembre de 2025 fue de 396 dólares, 2.1 por ciento más que un año antes, al ajustarlo por inflación y tipo de cambio se observa una caída real de 11.6 por ciento, por lo que el dinero disponible para quienes dependen de estos recursos continúa disminuyendo.

De acuerdo con cifras del Banco de México, se realizaron 13.2 millones de envíos de remesas hacia el País durante septiembre pasado, cifra que representó una caída de 4.7 por ciento, en comparación con los envíos realizados en el mismo mes del año previo.

Un reporte de Ve por Más reveló que el consumo se mostró débil hasta el tercer trimestre del año, ante un entorno retador por elevadas bases de comparación, la apreciación del peso y menor tráfico en tiendas, factores agravados por la reducción de remesas.

No obstante, expertos señalan que, de mantenerse las diferentes amenazas y en especial la caída en las remesas, el impacto en el consumo podría verse a inicios de 2026, toda vez que la temporada de compras de fin de año está ya planeada entre los consumidores.

Una encuesta de Ipsos para Google mostró que el Buen Fin es ya una temporalidad de compra planeada, donde 33 por ciento de los entrevistados llega ya con claridad de qué va a comprar, y con los recursos o crédito para hacerlo.

Ipsos también encontró que la temporalidad de «El Buen Black Cyber» (que incluye las ofertas del Buen Fin, el Black Friday y Cyber Monday, que se celebran entre noviembre y diciembre de cada año) ha ido tomando fuerza con el paso de los años en México, convirtiéndose en una de las épocas preferidas para comprar, ya que 94 por ciento de los entrevistados declara tener una intención de compra en esta temporalidad.

Evitan que 1.1 millones caigan en pobreza

Alrededor de 1.1 millones de personas en México están fuera de la pobreza multidimensional gracias a las transferencias por remesas, de acuerdo con BBVA.

El Análisis de Migración y Remesas publicado hoy por la institución financiera contrasta que, si no se consideran los ingresos por remesas, para la medición de 2024, la población en condición de pobreza en México aumentaría de 38.5 millones a 39.6 millones de personas.

De acuerdo con la medición oficial de la pobreza en México, se considera que una persona está en situación de pobreza multidimensional cuando tiene al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios básicos.

El análisis explica que las remesas recibidas por los mexicanos durante 2024 contribuyeron a reducir en un millón 092 mil el número de personas en situación de pobreza multidimensional.

Las estimaciones oficiales presentadas por el Inegi indican que en 2024 había 38 millones 490 mil personas en México en situación de pobreza multidimensional.

«En 2024, el Inegi reportó que 6 millones 951 mil personas en México se encontraban en situación de pobreza extrema. Si del ingreso corriente de los hogares se sustraen las transferencias internacionales por remesas, el volumen de personas en pobreza extrema en el País aumentaría a 7 millones 442 mil.

«Sin considerar que haya un efecto sustitución, las remesas contribuyen a reducir en 491 mil el número de personas en México en situación de pobreza extrema. Es decir, para casi medio millón de personas en México, las remesas contribuyen a que sus hogares puedan tener ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria, y no estar en situación de pobreza extrema», indicó Juan José Li, economista senior de BBVA.

El análisis destaca que 170 mil personas en Guanajuato, 96 mil en Veracruz y 95 mil en Michoacán estarían en pobreza si no recibieran remesas.

«Las remesas tienen una gran importancia en la reducción de la pobreza en el estado de Guanajuato. Se estima que 170 mil guanajuatenses en 2024 estaban fuera de la pobreza multidimensional debido a las remesas que reciben sus hogares.

«Otros estados con importantes reducciones en el número de personas en situación de pobreza gracias a las remesas son Veracruz y Michoacán. Se calcula que 96 mil y 95 mil personas respectivamente, de estos estados, pasarían a estar en pobreza, detalla el documento.

Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas son otros estados donde las remesas son relevantes en disminuir el número de personas en situación de pobreza.

En estos estados las remesas contribuyen a reducir entre 62 mil y 77 mil las personas en situación de pobreza; en lo que respecta a la pobreza extrema, se estima que 69 mil personas en Oaxaca estarían en esa condición si no percibieran ingresos por remesas.

Es decir, las remesas contribuyen a que 69 mil personas en hogares de Oaxaca tengan ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria. En los estados de Guanajuato, Chiapas y Veracruz, las remesas reducen el número de personas en situación de pobreza extrema en más de 50 mil.

