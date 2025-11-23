Picante fórmula agrícola

Innovada técnica opera transformación de la economía rural en comunidades de Soto la Marina y Abasolo

Soto la Marina, Tam. – En el corazón de su parcela, Artemio Morales, lo dice fuerte y cla – ro: “El que se quiera ir pa’l norte, que se vaya porque quiere, pero que nunca diga que se va, por – que nadie paga lo que su esfuerzo vale”. Atrás para el agricultor, quedaron tiempos aquellos en que la improductiva agricultura y mal paga – dos precios de cosechas, obligaban a hacer surcos a partir de arañar la tierra con las uñas.

Hoy tiene a su servicio, un moderno y actualizado parque de maquinaria que incluye tractor y cosechadora para granos. La agricultura que practica Morales, se basa en la calidad y está orientada a un segmento de mercado de consumidores mucho muy exigentes. Sus palabras resuenan con la fuerza de quien sabe labrar su propio destino. Bajo el sol radiante, los jornaleros mantienen un ritmo constante en la abundante cosecha de chiles jalapeños. Artemio Morales, un empresario agrícola originario de Jiménez, garantiza pagos por jornal que oscilan entre los 800 y los 1,200 pesos. La con – dición, convertida en un “sine qua non”, es clara: las manos deben moverse con diligencia, sin detenerse.

Artemio Morales ha logrado combinar la fórmula del éxito agrícola: calidad y alto rendimiento. Su enfoque diversificado le permite adaptarse a las demandas del mercado y maximizar sus ganancias.

“TERCO Y NECIO” DESAFÍA LOS LÍMITES

En el ejido La Peñita, la actitud “terca y necia” de Morales es ampliamente reconocida y en ocasiones, admirada.

Su determinación para extraer frutos de la tierra lo ha convertido en un referente en la región. Gracias a su tesón, el municipio de Soto la Marina se mantiene en el mapa de aquellos que han superado las prácticas del monocultivo, aprovechando los beneficios que ofrece el cultivo de hortalizas destinadas a la exportación.

El cultivo de hortalizas es exigente y requiere de cuidados permanentes, hecho este que garantiza que en La Peñita siempre haya oportunidades de empleo. La dedicación y el esfuerzo de los trabajadores son recompensados con salarios justos y la satisfacción de contribuir al desarrollo de su comu – nidad. Los terrenos de La Peñita, con su característi – ca combinación de arena y arcilla, enriquecidos por los nutrientes que arrastra el río Soto la Marina en cada creciente, ofrecen un suelo fértil y propicio para la agricultura.

Artemio Morales aprovecha al máximo estas bondades naturales, cultivando con éxito variedades de sandía sin semilla, soya, sor – go, maíz, frijol, chile jalapeño y chile serrano, entre otros cultivos que tienen como destino principal el mercado estadounidense. El cultivo de chile, permite aumentar las cifras de empleo entre jóvenes y mujeres, también, di – namiza la economía en comunidades rurales como Gutiérrez de Lara, La Peñita, El Modelo, Jesús Ramírez, ejido Ignacio Zaragoza y otras. Jóvenes y adultos encuentran en estos lugares la oportunidad de ganar sueldos que antes fueron impensables



CARO, PERO SABROSO

El chile piquín impuso precio récord en 2024, cuando se vendió a mil pesos kg. Este año, las lluvias provocaron abundante cosecha que depreció el producto. A pesar de ello, en el mercado Argüelles, el chile piquín se cotiza a 500 pesos el kilogramo, un precio que sigue siendo atractivo para los reco – lectores. El chile piquín contiene más vitamina C que cualquier otro vegetal y es una fuente rica de vitamina A, superando incluso a las zanahorias. También contiene vitaminas E y B, y minerales esenciales,o que lo convierte en una adición nutritiva a cualquier comida.

POR VICENTE GONZÁLEZ