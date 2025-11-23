Profeco ha interpuesto 39 denuncias ante la FGR por no vender litros de gasolina completos

En conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente se han visitado 202 estaciones de servicio en 29 estados de la República.

MÉXICO.- Con el Operativo extraordinario de verificación a gasolineras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha detectado que diversas estaciones de servicio no venden litros completos, por lo que ha interpuesto un total de 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Este operativo extraordinario da seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la cual, en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) se han visitado 202 estaciones de servicio en 29 estados de la República.

Por parte de la Procuraduría, se revisa que las máquinas despachadoras cumplan con la normatividad para garantizar que se vendan litros completos, y por parte de la ASEA se vigila que los proveedores tengan en vigentes su Manifestación de Impacto Ambiental o la Licencia Ambiental Única.

La Procuraduría ha inmovilizado 756 instrumentos de medición. Foto: Cortesía

Derivado de esta acción, se han inmovilizado 756 instrumentos de medición y se han clausurado 147 estaciones de servicio.

En los casos donde se detectó la venta de menos litros de los establecidos en la norma o por el incumplimiento de esta, se procedió a levantar la denuncia ante la Fiscalía General de la República, a la fecha la Profeco ha interpuesto 39 denuncias y la ASEA cuatro.

Recientemente las brigadas de este operativo estuvieron en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, encabezadas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández. Con este estado, suman ya 29 entidades visitadas.

Se han clausurado 147 estaciones de servicio. Foto: Cortesía

En esta ocasión se verificaron seis estaciones de servicio, en las cuales la Procuraduría inmovilizó 18 instrumentos por fallas en el registro en la bitácora, batería, deficiencias evidentes en los despachadores y porque el software de los dispensarios no coincidió con el reporte declarado. Mientras que la ASEA clausuró dos gasolineras.

A la fecha, desde el inicio de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, los estados que se han visitado son: Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Colima, Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.