Quiere ser Fiscal para transformar lo que hoy no funciona: Juan Jorge Olvera pone el dedo en la llaga

TAMPICO, TAM.- Juan Jorge Olvera Reyes, abogado penalista con cuatro décadas de experiencia en litigio, docencia y servicio público, se registró como aspirante a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas con una propuesta tan directa como ambiciosa: corregir de raíz las fallas que hoy impiden una procuración de justicia eficiente. Su interés, aseguró, no es personal sino institucional: “poner la experiencia al servicio del pueblo tamaulipeco” y lograr que la Fiscalía responda a lo que realmente demanda la ciudadanía.

Olvera Reyes reconoce los rezagos sin adornos: insuficiencia de recursos humanos, instalaciones deficientes, salarios poco competitivos y servicios periciales sin independencia técnica, situación señalada incluso en la resolución internacional del caso Digna Ochoa. Advierte que el sistema penal acusatorio, aunque reserva información, no puede ser excusa para descuidar a las víctimas ni vulnerar derechos humanos: “A veces, para obtener copias de una carpeta, tenemos que llevar nuestras propias hojas”

Planteó que la transformación sólo será posible si existen voluntad política y respaldo real tanto del gobernador como del Congreso de Tamaulipas. La coincidencia de ambos poderes consideró es indispensable para revertir la imagen deteriorada de la Fiscalía, profesionalizar al personal y garantizar autonomía en áreas estratégicas como los servicios periciales. El proceso de elección contempla una preselección legislativa de seis perfiles y posteriormente una terna propuesta por el Ejecutivo, que será sometida al pleno.

El aspirante considera que la sociedad debe involucrarse activamente porque la justicia no se construye sólo desde los escritorios institucionales.

De la participación de las mujeres en el proceso la calificó como “muy noble y necesaria” además de reconocer que la legislación establece un plano de igualdad que debe respetarse.

Por Cynthia Gallardo

La Razón