Refrenda la Presidenta la defensa de la soberanía a 200 años de la Independencia en la Mar

La Jefa del Ejecutivo Federal convocó a la constante defensa de la lucha por la justicia, la verdadera democracia y la libertad.

VERACRUZ.- En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Mar, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a las y los mexicanos a la constante defensa de la independencia y soberanía de México, así como a la lucha por la justicia, la verdadera democracia y la libertad, ya que puntualizó, la historia demuestra que quienes convocan al odio y al injerencismo extranjero nunca triunfan.

“Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación; no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores.

“Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia, las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”, afirmó desde el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz.

Recordó que son varios los capítulos en la historia nacional en los que los conservadores buscaron la injerencia extranjera para formar un nuevo imperio, como ocurrió en la Batalla del 5 de Mayo o el intento de invasión por parte de Estados Unidos durante la Revolución Mexicana.

Por ello dijo que, en un día histórico como hoy, en los que se conmemoran 200 años de la Independencia en la Mar, también se celebra a la Armada de México: su entrega diaria, su disciplina, su valentía y su vocación de paz, que honran la memoria de Pedro Sáinz de Baranda, así como de héroes y heroínas que actualmente hacen posible la libertad.

Asimismo, reconoció la valentía y vocación de las Fuerzas Armadas de México que construyen paz todos los días y están presentes desde la inauguración de un tren, hasta en casos de emergencia para tender la mano a las y los mexicanos, como ocurrió recientemente con las inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Como parte de la ceremonia, la Jefa del Poder Ejecutivo realizó la cancelación del Timbre Postal conmemorativo a los 200 años de la Independencia en la Mar, develó la placa conmemorativa y entregó condecoraciones al Mérito Bicentenario y Menciones Honoríficas a cadetes y personal de la Secretaría de Marina. Previo al evento, y a 170 años de la expedición de la Ley Juárez, inauguró el Museo Casa Benito Juárez, donde el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz con su gabinete.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, refrendó el compromiso de la institución para defender la soberanía nacional y atender a las y los mexicanos en casos de emergencia. En ese sentido, informó que en las recientes inundaciones establecieron cinco puentes marítimos, 70 centros de acopio, 276 operaciones aéreas, en apoyo a 27 mil 760 familias y un total de 110 mil 676 personas damnificadas.